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Banvit BRF Lojistik Direktörü Atakan Sakin oldu

06.07.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Banvit BRF Lojistik Direktörü Atakan Sakin oldu

İSTANBUL (AA) - Gıda sektörün şirketlerinden Banvit BRF’nin Lojistik Direktörlüğü’ne Atakan Sakin getirildi.

Banvit açıklamasına göre, Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, iş yaşamına 2004 yılında Banvit’te başlayan Sakin, 17 yıl boyunca Banvit BRF’nin üretim ve canlı faaliyetler departmanlarında çeşitli görevler üstlendi.

Son olarak Banvit BRF’nin İzmir’deki üretim entegrasyonunda fabrika direktörü olarak görev alan Sakin, yem üretimi, canlı üretim ve kesim tesislerindeki sorumlulukları yanında; üretim verimliliği ve süreç optimizasyonu, yeni kurulum ve büyüme projeleri, hayvan refahı ve çalışan bağlılığı gibi konularda çalışmalar yürüttü.

İş yaşamının yanı sıra eğitimi sürecini de devam ettiren Sakin, 2021'de Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

Verilen bilgiye göre, Banvit BRF’nin Türkiye geneline dağılmış 18 şubesi ve 51 bayisi bulunuyor. Şirketin dağıtım ağında görev yapan yaklaşık 800 kadar frigorifik aracı mevcut.

Yurt içinde 45 bin civarında aktif müşterisi bulunan Banvit BRF’nin dağıtım operasyonu, günlük ortalama 100 bin kilometre kat ederek, ürünlerinin müşteri ve tüketicilerine en hızlı şekilde ulaştırılmasını sağlıyor.

Sakin, şirketin bu satış operasyonundaki lojistik faaliyetlerinin yanı sıra yem, canlı üretim ve kesim tesislerindeki lojistik faaliyetlerinden de sorumlu olacak.

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