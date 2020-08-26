YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Banyoda düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Banyoda düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

DENİZLİ HABERLERİ  | 26.08.2020 00:17 | Son Güncelleme

Denizli’de, yaşlı adam evinde duş aldığı sırada banyoda düştü.

Denizli’de, yaşlı adam evinde duş aldığı sırada banyoda düştü. Aile üyelerini durumu fark etmesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Olay, Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi Lozan Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 65 yaşındaki emekli Mustafa Kayalı, evde duş almak için girdiği banyoda düşerek kafasını vurdu. Aile üyeleri gelen sesler üzerine yöneldiği banyoda yaşlı adamı kanlar içinde buldu. Aile’nin sağlık ekiplerine ihbarda bulunması üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaşlı adamı hayatta tutma çabası sonuçsuz kaldı. Kayalı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin durumu şüpheli bulması üzerine çok sayıda polis ekibi ve Olay Yeri İnceleme ekipleri adrese sevk edildi.
Oğlu gözyaşlarına boğuldu
Babasını banyoda kanlar içinde bulan yaşlı adamın oğlu gözyaşlarına hakim olamadı. Yakınlarına açıla haberi veren evladın gözyaşların dikkatlerden kaçmadı. Yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Geri sayım başladı! Son 2 ayları kaldı Geri sayım başladı! Son 2 ayları kaldı
PARTNER Malibu güzelleri nefes kesti! Malibu güzelleri nefes kesti!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Denizli Namaz Vakitleri 26 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:55
Sabah
06:22
Öğle
13:11
İkindi
16:52
Akşam
19:49
Yatsı
21:10

Denizli Nöbetçi Eczaneler26 Ağustos Çarşamba

Efe Eczanesi
Merkezefendi
Emir Eczanesi
Merkezefendi
Kekik Eczanesi
Merkezefendi
Melek Eczanesi
Merkezefendi
Elif'in Eczanesi
Pamukkale
Saraçoğlu Eczanesi
Pamukkale
Sude Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.