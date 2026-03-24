Sürekli yorgun hissetmenin gizli nedeni

Demir, kandaki hemoglobinin temel yapı taşlarından biridir ve hücrelere oksijen taşınmasında kritik rol oynar. Bu nedenle demir eksikliği geliştiğinde vücut yeterince oksijen alamaz ve kişi kendini sürekli yorgun hisseder. Merdiven çıkarken çabuk yorulma, baş dönmesi ve nefes darlığı sık görülen şikayetler arasında yer alır.

EN YAYGIN NEDENLER

Demir eksikliğinin en yaygın nedenleri arasında yetersiz beslenme, yoğun adet kanamaları ve bazı sindirim sistemi sorunları yer alır. Özellikle kırmızı et, yumurta ve yeşil yapraklı sebzelerin yeterince tüketilmemesi bu eksikliği tetikleyebilir.

KAN TESTİ İLE ORTAYA ÇIKIYOR

Bu durumun en önemli özelliklerinden biri ise yavaş ilerlemesi ve belirtilerinin çoğu zaman göz ardı edilmesidir. Soluk cilt, kırılgan tırnaklar ve saç dökülmesi gibi işaretler çoğu zaman farklı nedenlere bağlanır. Oysa basit bir kan testi ile demir eksikliği kolayca tespit edilebilir.

C VİTAMİNİ İLE BİRLİKTE KULLANIN

Demir eksikliğini önlemek için dengeli beslenmek, demir açısından zengin gıdaları tüketmek ve gerektiğinde doktor kontrolünde takviye almak önemlidir. Ayrıca demirin emilimini artırmak için C vitamini içeren besinlerle birlikte tüketilmesi önerilir.

Demir eksikliği, küçük gibi görünen ama vücudu derinden etkileyen bir sorundur.

Sürekli yorgunluğu normal kabul etmek yerine, altında yatan nedenleri araştırmanızda fayda var.