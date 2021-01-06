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Baraj ve Esra Erol’da yarışı... 5 Ocak 2021 Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Seray Üstün Seray Üstün 06.01.2021 12:31 | Son Güncelleme:
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Baraj ve Esra Erol’da yarışı... 5 Ocak 2021 Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

5 Ocak 2021 Salı günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. En çok 5 Ocak Salı günü reyting sonuçları açıklanıyor... Peki 5 Ocak 2021 Salı akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

5 Ocak Salı akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. 5 Ocak 2021 Salı reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor.

Dün akşam önceki haftalara göre en çok izlenenlerden; Dizi Gecesi, Baraj, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show, Maymunlar Cehennemi: Başlangıç, Hedefim Sensin ve Akıncı programları izleyicilerle buluştu. İşte dün akşamki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Salı günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

ATV'de öğleden sonra Esra Erol’da programı yayınlandı. Ardından ise ATV Ana Haber Bülteni yayınlandı. Akşam kuşağında ise Akıncı dizisinin tekrar bölümü izleyicisinin karşısına çıktı.

Star TV’de Ana Haber Bülteni’nden sonra Hedefim Sensin filmi ekranlara geldi.

Fox TV’de öğle kuşağında Zuhal Topal’la Sofrada ardından ise Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber Bülteni ekrana geldi. Akşam kuşağında ise Baraj dizisinin yeni bölümü seyircisiyle buluştu.

TV 8’de öğle kuşağında Doya Doya Moda seyircisinin karşısına çıktı. Akşam kuşağında ise Dizi Gecesi programı yayınladı.

TRT 1 ekranlarında ise akşam kuşağında, kısa sürede reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinin tekrar bölümü izleyici ile buluştu.

Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle yayınlandı.

5 OCAK 2021 SALI REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 5 Ocak 2021 Salı reytingler belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların total reyting sonuçlarını araştırıyor. 5 Ocak Salı total reyting rakamları açıklandı.

5 Ocak Salı total reyting sıralaması şöyle oldu;

  • Fox TV ekranlarına gelen Baraj dizisi totalde en çok izlenen dizi oldu ve ilk sıraya yerleşti.
  • Fox TV ekranlarına gelen Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber programı ise en çok izlenenler sırasında ikinciliği aldı.
  • ATV’nin kadın programı Esra Erol’da ise total reyting sıralamasında üçüncü olarak yerini aldı.
  • ATV ekranlarına gelen Müge Anlı İle Tatlı Sert programı en çok izlenenler listesinde dördüncü sıradan girdi.
  • Show Ana Haber Bülteni ise en çok izlenenler listesinde beşinci oldu.

AB reyting listesinde ise ilk sırada Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber, ikinci sırada Masumlar Apartmanı dizisinin özet bölümü, üçüncü sırada Baraj dizisi, dördüncü sırada Güldür Güldür Show yerini aldı. Beşinci sıraya ise Hedefim Sensin filmi yerleşti.

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