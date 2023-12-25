Baraja düşüp kaybolan genci arama çalışmaları tekrar başladı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Hasancıklı Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde balık tutmak için baraja giren 3 kişiden biri gölete düşüp kaybolmuştu. AFAD, UMKE ve Kahramanmaraş İtfaiye Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda barajın bazı alanlarında aramalar yoğunlaştırıldı.

Gruplar halinde çalışmalarını sürdüren ekipler, bot ve dron yardımıyla kaybolan genci bulmaya çalışıyor. Baraj göletinin çok yosunlu ve akıntılı olmasından dolayı ekiplerin herhangi bir tehlike yaşamaması için dün çalışmalara ara verilmişti.

