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Barajın turkuazı ormanın yeşili

05.12.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toros Dağları eteklerine kurulu Ermenek ilçesindeki Ermenek Barajı'nın oluşturduğu gölün turkuaz rengine çam, ardıç ve sedir ormanları yeşilin farklı tonlarıyla eşlik ediyor - Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu: - "En büyük varlığımız, günde üç renk değiştirebilen, turkuaz rengindeki baraj gölümüz. Gölümüz turkuaz rengini tam anlamıyla anlatan bir görsele sahip. Baraj gölümüz ülkemizin en fazla derinliğe sahip ikinci gölü"

MEHMET ÇETİN - Karaman'da, Toros Dağları eteklerine kurulu Ermenek ilçesinde bulunan Ermenek Barajı'nın oluşturduğu göl, turkuaz rengiyle görsel şölen sunarken doğa turizmi açısından da keşfedilmeyi bekliyor.

Tarihi 4 bin 500-5 bin yıl öncesine uzanan Hitit, Aka, Babil, Pers, Roma, Bizans ve Türk medeniyetlerinin izlerini taşıyan ilçede, birçok antik kent ve tarihi kalıntı ziyaretçilerini bekliyor.

Ermenek, tarihi dokusunun yanı sıra bozulmamış doğal güzellikleri ile de dikkati çekiyor. Çam, ardıç ve sedir ormanlarıyla kaplı Ermenek yaylaları, henüz yeterince tanınmış değil.

Bu doğal güzelliklerin yanı sıra Ermenek Çayı üzerine kurulan Ermenek Barajı'nın oluşturduğu göl, turkuaz ile yeşili buluşturan eşsiz manzarasıyla görenlerin ilgisini çekiyor.

Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu, AA muhabirine, Ermenek'in binlerce yıllık tarihe sahip olduğunu söyledi.

İlçenin Karamanoğulları'na başkentlik ettiğini, uzun süre de Silifke ve Mut ilçelerinin bağlı olduğu bir vilayet olduğunu ifade eden Zorlu, "Tarihin her döneminin izlerini ilçede görmek mümkün. Bunun yanında bir yandan göl kenarında balık tutarken, kış aylarında da 10 kilometre uzaklıkta kayak yapabilirsiniz." dedi.

- Türkiye'nin en derin ikinci baraj gölü

Bu kadar özelliği bünyesinde barındıran ve Anadolu'nun ortasında bulunan ilçenin çok fazla tanınmadığını vurgulayan Zorlu, şunları kaydetti:

"Akdeniz'e birkaç saatlik uzaklıktayız. Mersin ve Alanya'ya sınırız. En büyük varlığımız, günde üç renk değiştirebilen, turkuaz rengindeki baraj gölümüz. Gölümüz turkuaz rengini tam anlamıyla anlatan bir görsele sahip. Baraj gölümüz ülkemizin en fazla derinliğe sahip ikinci gölü. Tekneyle gezilebilen doğa harikası nadir bir kanyonumuz var."

Zorlu, belediye olarak gölde tekne turları düzenlediklerini, bu yıl düzenlenen "Sıla Festivali'nde su sporları gösterileri yapıldığını anlattı.

Etkinlik kapsamında gölün oldukça ilgi gördüğünü aktaran Zorlu, "Uzmanlar, gölün su sporları için çok uygun olduğunu söylüyor. İlçemizin birçok yerinde arkeolojik kazılar var. Yapımı devam eden modern bir müzemiz bulunuyor. İnşallah ilçemizin tüm tarihi ve kültürü bu müzede sergilenecek. Önceden ekonomimiz madenciliğe bağlıydı. Şimdi alternatif olarak turizmi hedef koyduk. Çünkü turizm için ne lazımsa ilçemizde var." ifadelerini kullandı.

Zorlu, Ermenek'in doğal ve organik kelimesini tam anlamıyla yansıtan bir yer olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle yüzlerce çeşit endemik bitki bulunmakta. Ceviz, üzüm, pekmez, helva, domates kurusu gibi ürünler, doğal ve organik olarak tüketiciye sunulmaktadır. İnsanımız sıcakkanlı, misafirperverdir. Doğa ve fotoğraf tutkunlarını, sakinlik ve doğallık arayan herkesi ilçemize bekliyoruz. Gelsinler, görsünler, gezsinler. Pişman olmayacaklar."

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