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Barbaros Şansal'a hakaret cezası

02.12.2020 15:58 | Son Güncelleme:
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Barbaros Şansal'a hakaret cezası

Erzincan Dernekleri Federasyonu Başkanı Selahattin Ayvaz'ın modacı Barbaros Şansal'a açtığı hakaret davasında karar çıktı.

Konuyla ilgili Erzincan Dernekleri Federasyonu bir basın bülteni yayımladı. Bültende Barbaros Şansal’a Erzincan’a hakaretten ceza verildiği belirtilerek şu açıklama yapıldı:

Modacı Barbaros Şansal sosyal medya hesabından paylaştığı “Erzincan leş ve keş yuvası derlerdi inanmamıştım” ifadesi üzerine Erzincan Dernekleri Federasyonu Başkanı Selahattin Ayvaz ve Başkan Yardımcısı Av. Batuhan Altındiş’in açtığı dava sonuçlandı.

Sanşal’a önce 6 ay hapis cezası verildi, daha sonra ilgili yasa maddeleri uygulanarak cezası indirilerek 3 ay 22 gün hapis cezası istinaf yolu açık olarak karara bağlandı.

Federasyon Başkanı Selahattin Ayvaz da karar sonrası şöyle konuştu:

Şansal’ın sosyal medya hesabı 500 bin kişi tarafından takip edilmektedir. Bu insanların Erzincan ve Erzincanlıyı böyle tanımasına izin veremezdik. Vatandaşlarımız arasında birlik ve beraberliği sağlamak için gösterdiğimiz çabaya herkesin özen göstermesini ve sorumluluk taşımasını bekliyoruz.

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