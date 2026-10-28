Halef: Köklerin Çağrısı hayranlarına kötü haber! Yarın akşam yayınlanmayacak

NOW TV ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin takipçilerine kötü haber geldi. Başrollerinde İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’ın yer aldığı dizi, yarın akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayın akışında yapılan değişiklikle Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölüm ertelendi.
Halef dizisi yerine Atatürk filmi yayınlanacak. Peki, Halef: Köklerin Çağrısı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Halef: Köklerin Çağrısı eğer son anda bir değişiklik olmazsa 5 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelecek.