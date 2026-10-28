Ceyda Düvenci "Cenazelere gidemiyorum" deyip sebebini açıkladı

Meslektaşı Bülent Şakrak ile 8 yıl süren evliliğini noktaladıktan bir süre sonra Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başlayan ve kısa süre önce de evlenen Ceyda Düvenci sunuculuk yaptığı programda kendine dair bir durumu da anlattı.

"Benim hiç sevmediğim bir huyum var" diyen Ceyda Düvenci şunları söyledi:

"Vefat ettiği zaman çok sevdiğim yakınım olan, bende de emeği geçmiş. Cenazesine gidemiyorum ben. Uzun zamandır da bunu düşünüyorum. Neden ben cenazelere gidemiyorum? Sonra şunu fark ediyorum. Şimdi siz konuşunca da aynı gerçeklikle yüzleşiyorum. Bu Selim Naşit ile başladı bende. Cenazesine gidersem net olarak öldüğünü göreceğim. Bu bana iyi gelmiyor. Cenazesine gitmezsem ölmüş gibi gelmeyecek. Hani nasılsa o orada ve yaşıyor gibi bir arkasında durduğum bir huy değil."

Sosyal medyada gündem olan bu açıklamaya destek olanlar olduğu gibi eleştirel yaklaşanlar da oldu.