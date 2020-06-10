YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Barbunya tarifi: Tam ölçüyle hazırlanan zeytinyağlı barbunya tarifi

Barbunya tarifi: Tam ölçüyle hazırlanan zeytinyağlı barbunya tarifi

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sağlık ve lezzet deposu olan zeytinyağlı barbunya tarifi, pratik bir tariftir aynı zamanda. Özellikle mevsiminde pişirildiğinde şahane bir yemeğe imza atmış olursunuz. Barbunya yemeğinin birden fazla çeşidi var ve biz bugün en sağlıklı olanını hazırladık! İşte püf noktalarıyla zeytinyağlı barbunya tarifi.

Barbunya tarifi: Tam ölçüyle hazırlanan zeytinyağlı barbunya tarifi

Çok farklı şekillerde pişirilen barbunya tarifini, yaz ayları için zeytinyağlı olarak hazırlayabilirsiniz. Gerçek bir sağlık deposu olan barbunya yemeği, hafif ve hazmı kolaydır. Tüm dünyada sıklıkla tüketilen bir yiyecek olan barbunya Türkiye’de en çok barbunya pilaki ve zeytinyağlı barbunya yemeği olarak tüketilmektedir. Şimdi yaz aylarına yakışan barbunya tarifi ile akşam yemeklerinizi lezzetlendireceğiz.

BARBUNYA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 su bardağı barbunya
Bir çay bardağı zeytinyağı
Bir adet soğan
Bir adet havuç
Bir adet patates
2 diş sarımsak
Bir tatlı kaşığı şeker
Bir çay kaşığı tuz

ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA TARİFİ YAPILIŞI

Tencereye zeytinyağını alın ve orta ateşte ısınmasını bekleyin.
İnce halkalar şeklinde doğradığınız soğanı tencereye alın ve zeytinyağında rengi dönene kadar kavurun.
Soğanların rengi döndükten sonra tencereye minik küpler şeklinde doğradığınız patatesleri ve havuçları ilave edin.
Malzemeleri 10 dakika kavurduktan sonra içine ince ince kıyılmış sarımsakları ve barbunyaları ekleyin.
Yine bir 10 dakika kavurma işleminin ardından barbunya yemeğinin şekeri ve tuzunu ilave edin.
Üzerine 2 barda su ilave ettikten sonra tencerenin kapağını kapatın.
Barbunya yemeği suyunu çekene kadar pişmeli.
Afiyet olsun.

BARBUNYA TARİFİ PÜF NOKTASI

Barbunya yemeğini yapmadan bir gün önce barbunyayı ılık suda bekletin. Ertesi gün barbunyaları kısa süre haşlayın. Böylelikle yemek hem daha leziz olacak hem de çabuk pişecektir.

ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA TARİFİ YANINA NE YAKIŞIR?

Hafif bir yemek olan zeytinyağlı barbunya yanına mevsim sebzeleriyle hazırlanmış bir salata yapabilirsiniz. Dilerseniz yanına şehriye pilavı da hazırlayarak menüyü tamamlayabilirsiniz.

BARBUNYA YEMEĞİ ÇEŞİTLERİ

Dünya mutfağında da özel bir yere sahip olan barbunya yemeğinin çok fazla çeşidini görmek mümkün. Taze barbunya yemeği, barbunya pilavı, zeytinyağlı barbunya tarifi, kuru barbunya tarifi ve etli barbunya tarifleri liste içinde en çok tercih edilenlerden.

ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA TARİFİ KAÇ KOLARİ?

Bir porsiyon zeytinyağlı barbunya yemeği, ortalama 356 kaloridir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu yöntem ile balon gibi kabarıyor, yağ çekmiyor!Bu yöntem ile balon gibi kabarıyor, yağ çekmiyor!
Kabızlığa anında çözüm!Kabızlığa anında çözüm!
Lazanya tarifi nasıl yapılır? Zahmetli ama tadına doyamayacaksınızLazanya tarifi nasıl yapılır? Zahmetli ama tadına doyamayacaksınız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fenomenden acı haber!

Ünlü fenomenden acı haber!

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Survivor'da elenen isim belli oldu!

Pastanelere zarar ettiren nefis açma tarifi

Pastanelere zarar ettiren nefis açma tarifi

Sırrı sosunda! Çıtır çıtır olması için...

Sırrı sosunda! Çıtır çıtır olması için...

Lokanta usulü tavuk çorbası: Lezzetli ve şifalı

Lokanta usulü tavuk çorbası: Lezzetli ve şifalı

Bir lokmada gelen mutluluk, en kolay haliyle

Bir lokmada gelen mutluluk, en kolay haliyle

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Davet Sofralarına Yakışır: Tahinli Tarator Tarifi

Davet Sofralarına Yakışır: Tahinli Tarator Tarifi

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Safiye Soyman'ın Kısırı

Safiye Soyman'ın Kısırı

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Ev Yapımı 4 Sağlıklı Dondurma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kedi dili tarifi: İster tiramisu yapın ister yaş pasta!

İster tiramisu yapın ister yaş pasta!

Mercimek köftesi tarifi: Açılın günlerin gülü geldi!

Mercimek köftesi tarifi: Açılın günlerin gülü geldi!

Pişi tarifi: Puf puf kabaran ve yağ çekmeyen pişi tarifi

Bu yöntem ile balon gibi kabarıyor, yağ çekmiyor!

Açma tarifi: Pastanelere zarar ettiren nefis tarif

Pastanelere zarar ettiren nefis açma tarifi

Profiterol tarifi: Bir lokmada gelen mutluluk, en kolay haliyle!

Bir lokmada gelen mutluluk, en kolay haliyle

Çıtır çıtır, el açması tadında: Hazır yufkadan patatesli börek tarifi

Sırrı sosunda! Çıtır çıtır olması için...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.