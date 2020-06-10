Barbunya tarifi: Tam ölçüyle hazırlanan zeytinyağlı barbunya tarifi

Çok farklı şekillerde pişirilen barbunya tarifini, yaz ayları için zeytinyağlı olarak hazırlayabilirsiniz. Gerçek bir sağlık deposu olan barbunya yemeği, hafif ve hazmı kolaydır. Tüm dünyada sıklıkla tüketilen bir yiyecek olan barbunya Türkiye’de en çok barbunya pilaki ve zeytinyağlı barbunya yemeği olarak tüketilmektedir. Şimdi yaz aylarına yakışan barbunya tarifi ile akşam yemeklerinizi lezzetlendireceğiz.
2 su bardağı barbunya
Bir çay bardağı zeytinyağı
Bir adet soğan
Bir adet havuç
Bir adet patates
2 diş sarımsak
Bir tatlı kaşığı şeker
Bir çay kaşığı tuz
Tencereye zeytinyağını alın ve orta ateşte ısınmasını bekleyin.
İnce halkalar şeklinde doğradığınız soğanı tencereye alın ve zeytinyağında rengi dönene kadar kavurun.
Soğanların rengi döndükten sonra tencereye minik küpler şeklinde doğradığınız patatesleri ve havuçları ilave edin.
Malzemeleri 10 dakika kavurduktan sonra içine ince ince kıyılmış sarımsakları ve barbunyaları ekleyin.
Yine bir 10 dakika kavurma işleminin ardından barbunya yemeğinin şekeri ve tuzunu ilave edin.
Üzerine 2 barda su ilave ettikten sonra tencerenin kapağını kapatın.
Barbunya yemeği suyunu çekene kadar pişmeli.
Afiyet olsun.
Barbunya yemeğini yapmadan bir gün önce barbunyayı ılık suda bekletin. Ertesi gün barbunyaları kısa süre haşlayın. Böylelikle yemek hem daha leziz olacak hem de çabuk pişecektir.
Hafif bir yemek olan zeytinyağlı barbunya yanına mevsim sebzeleriyle hazırlanmış bir salata yapabilirsiniz. Dilerseniz yanına şehriye pilavı da hazırlayarak menüyü tamamlayabilirsiniz.
Dünya mutfağında da özel bir yere sahip olan barbunya yemeğinin çok fazla çeşidini görmek mümkün. Taze barbunya yemeği, barbunya pilavı, zeytinyağlı barbunya tarifi, kuru barbunya tarifi ve etli barbunya tarifleri liste içinde en çok tercih edilenlerden.
Bir porsiyon zeytinyağlı barbunya yemeği, ortalama 356 kaloridir.
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