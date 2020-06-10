Barbunya tarifi: Tam ölçüyle hazırlanan zeytinyağlı barbunya tarifi

Çok farklı şekillerde pişirilen barbunya tarifini, yaz ayları için zeytinyağlı olarak hazırlayabilirsiniz. Gerçek bir sağlık deposu olan barbunya yemeği, hafif ve hazmı kolaydır. Tüm dünyada sıklıkla tüketilen bir yiyecek olan barbunya Türkiye’de en çok barbunya pilaki ve zeytinyağlı barbunya yemeği olarak tüketilmektedir. Şimdi yaz aylarına yakışan barbunya tarifi ile akşam yemeklerinizi lezzetlendireceğiz.

BARBUNYA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 su bardağı barbunya

Bir çay bardağı zeytinyağı

Bir adet soğan

Bir adet havuç

Bir adet patates

2 diş sarımsak

Bir tatlı kaşığı şeker

Bir çay kaşığı tuz

ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA TARİFİ YAPILIŞI

Tencereye zeytinyağını alın ve orta ateşte ısınmasını bekleyin.

İnce halkalar şeklinde doğradığınız soğanı tencereye alın ve zeytinyağında rengi dönene kadar kavurun.

Soğanların rengi döndükten sonra tencereye minik küpler şeklinde doğradığınız patatesleri ve havuçları ilave edin.

Malzemeleri 10 dakika kavurduktan sonra içine ince ince kıyılmış sarımsakları ve barbunyaları ekleyin.

Yine bir 10 dakika kavurma işleminin ardından barbunya yemeğinin şekeri ve tuzunu ilave edin.

Üzerine 2 barda su ilave ettikten sonra tencerenin kapağını kapatın.

Barbunya yemeği suyunu çekene kadar pişmeli.

Afiyet olsun.