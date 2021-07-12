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Barça, Griezmann'ı Atletico'ya vermiyor

12.07.2021 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona, Luis Suarez'in Atletico Madrid'i şampiyonluğa taşıyan başrol oyuncularından biri olması nedeniyle Griezmann'ı eski takımına göndermeyi düşünmüyor.

Barça, Griezmann'ı Atletico'ya vermiyor

Maaş bütçesinde küçülmeye gitmek için Antoine Griezmann'ı elden çıkarmayı planlayan Barcelona, oyuncuyu eski takımı Atletico Madrid'e göndermeye sıcak bakmıyor.

Sport Gazetesi'nin haberine göre, Fransız oyuncunun dönmek istemesine rağmen Katalan ekibi şampiyonluk yarışındaki oyuncusunu bir kez daha güçlendirmek istemiyor.

LUIS SUAREZ ETKİSİNDEN KORKULUYOR

Geçtiğimiz sezon Luis Suarez'i gönderdiği Atletico'nun Uruguaylı oyuncunun da desteğiyle kazandığı şampiyonluğu izlemek zorunda kalan Barça'nın, bir kez daha aynı hatayı yapmak istemeidği kaydedildi.

Barça'nın Griezmann'ı Premier Lig ya da Serie A'dan bir takıma göndermek istediği de belirtildi.

Geçtiğimiz sezon 36 La Liga maçına çıkan Griezmann, 13 kez ağları sarstı.

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