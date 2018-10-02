SPOR

Barcelona'dan tarihi gelir! Rekor

İSPANYA HABERLERİ  | 02.10.2018 18:28 | Son Güncelleme

La Liga devi Barcelona, dünyada 1 milyar dolar gelir sınırını aşan ilk kulüp oldu.

Barcelona'dan tarihi gelir! Rekor

Barcelona Başkan Yardımcısı ve Mali İşler Müdürü Enrique Tombas, 30 Haziran'da sona eren 2017/18 sezonuna ilişkin mali raporu açıkladı.

Buna göre, geçen sezon 1,05 milyar dolar (914 milyon avro) kazanan Barcelona, böylece dünyada 1 milyar dolar gelir sınırını aşan ilk kulüp oldu.

Takımın gideri ise 1,017 milyar dolar (882 milyon avro) olurken, vergi kesintisi sonrası net kar 15 milyon dolar (13 milyon avro) olarak gerçekleşti ve kulübün 2010'dan bu yana elde ettiği kar 217 milyon dolara (188 milyon avro) ulaştı.

Kulübün CEO'su Oscar Grau ise 2018/19 sezonu bütçesini 1,105 milyar dolar (960 milyon avro) olarak öngördüklerini belirtti.

Yapılan açıklamada, mali tablonun, "Mevcut yönetim kurulunun görev süresinin son yılı olan 2021'e kadar 1 milyar avro gelir elde etmek için ortaya konulan stratejik plan doğrultusunda olağanüstü bir başarı" olduğu ifade edildi.

PARTNERÜnlü sporcu mesleğini bıraktı! Porno yıldızı olduÜnlü sporcu mesleğini bıraktı! Porno yıldızı oldu
Hamit Altıntop ve Nuri Şahin'in İspanya'da dolandırıldığı ortaya çıktı!Hamit Altıntop ve Nuri Şahin'in İspanya'da dolandırıldığı ortaya çıktı!
Eibar-Sevilla maçında tel örgü yıkıldı! 8 yaralıEibar-Sevilla maçında tel örgü yıkıldı! 8 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
barcelona Enrique Tombas

En Çok Okunan Haberler

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

Fenerbahçe, Spartak Trnava maçının basın toplantısına Cocu ve Hasan Ali Kaldırım'ın katılacağını açıkladı!

Fenerbahçe, Spartak Trnava maçının basın toplantısına Cocu ve Hasan Ali Kaldırım'ın katılacağını açıkladı!

Ersun Yanal: Fenerbahçe hakkında sözlü ya da yazılı bir beyanım olmadı!

Ersun Yanal: Fenerbahçe hakkında sözlü ya da yazılı bir beyanım olmadı!

Yaz saati uygulaması nedeniyle Türk takımlarının maç saatleri değişti

Yaz saati uygulaması nedeniyle Türk takımlarının maç saatleri değişti

Mustafa Cengiz'in istediği yetkileri alamaması nedeniyle Galatasaray'a UEFA'dan yaptırım gelebilir!

Mustafa Cengiz'in istediği yetkileri alamaması nedeniyle Galatasaray'a UEFA'dan yaptırım gelebilir!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Barcelona'dan tarihi gelir! Rekor

Barcelona'dan tarihi gelir! Rekor

Hamit Altıntop ve Nuri Şahin'in İspanya'da dolandırıldığı ortaya çıktı!

Hamit Altıntop ve Nuri Şahin'in İspanya'da dolandırıldığı ortaya çıktı!

Eibar-Sevilla maçında tel örgü yıkıldı! 8 yaralı

Eibar-Sevilla maçında tel örgü yıkıldı! 8 yaralı

Barça'da kan kaybı sürüyor

Barça'da kan kaybı sürüyor

''Ronaldo bana tecavüz etti''

''Ronaldo bana tecavüz etti''

Genç futbolcu maç sırasında hayatını kaybetti

Genç futbolcu maç sırasında hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.