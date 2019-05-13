Barcelona 2 - 0 Getafe

Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3-0'ın rövanşında Liverpool'a 4-0 kaybederek elenen Barcelona seyircisi önünde Getafe karşısında 3 puana Arturo Vidal ve Djene'nin kendi kalesine attığı gollerle uzandı.

Barcelona 86 puana yükselirken Devler Ligi'ne katılma yarışı veren Getafe ise 58 puanla 5. sıraya geriledi.

La Liga'da diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Girona 1 - 2 Levante

Villarreal 1 - 0 Eibar

Leganes 0 - 2 Espanyol

Real Betis 2 - 1 Huesca

Atletico Madrid 1 - 1 Sevilla

Rayo Vallecano 1 - 2 Valladolid

Real Sociedad 3 - 1 Real Madrid

Valencia 3 - 1 Deportivo Alaves

Athletic Bilbao 3 - 1 Celta Vigo



