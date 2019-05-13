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Barcelona 2 - 0 Getafe

İSPANYA HABERLERİ  | 13.05.2019 08:05 | Son Güncelleme

La Liga'nın 37. haftasında Barcelona evinde konuk ettiği Getafe'yi 2-0 mağlup etti.

Barcelona 2 - 0 Getafe

Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3-0'ın rövanşında Liverpool'a 4-0 kaybederek elenen Barcelona seyircisi önünde Getafe karşısında 3 puana Arturo Vidal ve Djene'nin kendi kalesine attığı gollerle uzandı.

Barcelona 86 puana yükselirken Devler Ligi'ne katılma yarışı veren Getafe ise 58 puanla 5. sıraya geriledi.

La Liga'da diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Girona 1 - 2 Levante
Villarreal 1 - 0 Eibar
Leganes 0 - 2 Espanyol
Real Betis 2 - 1 Huesca
Atletico Madrid 1 - 1 Sevilla
Rayo Vallecano 1 - 2 Valladolid
Real Sociedad 3 - 1 Real Madrid
Valencia 3 - 1 Deportivo Alaves
Athletic Bilbao 3 - 1 Celta Vigo

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Anahtar Kelimeler:
barcelona getafe

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