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Barcelona 2 - 2 Real Madrid (Maç özeti)

İSPANYA HABERLERİ  | 06.05.2018 23:40 | Son Güncelleme

İspanya La Liga'nın 36. haftası El Clasico'ya sahne oldu. La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'i konuk ettiği maçta 2 kez öne geçmesine karşın üstünlüğünü koruyamadı. Tam 4 golün atıldığı Barcelona - Real Madrid maçı, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Barcelona 2 - 2 Real Madrid (Maç özeti)

Barcelona ile Real Madrid, La Liga'nın 36. haftasında El Clasico'da karşı karşıya geldi.

La Liga'da şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan eden Barcelona, Camp Nou'da konuk ettiği ezeli rakibi karşısında 2 kez öne geçti ancak istediğini alamadı ve mücadele 2-2 berabere sona erdi.

Barcelona 10. dakikada Luis Suarez ile 1-0 öne geçti. Real Madrid bu gole 4 dakika sonra Cristiano Ronaldo ile cevap verdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda Barcelona Messi'nin 52. dakikada kaydettiği golle 2-1 öne geçti. Real Madrid bu gole de 72. dakikada Gareth Bale ile karşılık verdi ve El Clasico 2-2 berabere bitti.

Barcelona'da Sergi Roberto, 45. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Barcelona bu sonuçla ligdeki yenilgisizliğini sürdürdü ve puanını 87'ye yükseltti. Real Madrid ise puanını 72 yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona real madrid el clasico La Liga

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