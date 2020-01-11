Barcelona 82 - 86 Anadolu Efes (THY Avrupa Ligi)

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 18. haftasında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımını 82-86 yenen Anadolu Efes, liderliğini korudu. Sezonun ikinci yarısının ilk maçında zorlu bir deplasmanda oynayan Anadolu Efes, farkı iki kez 10 sayıya kadar çıkardığı birinci periyodu 19-24 önde kapattı.

İkinci periyotta hücumda daha etkili olan Barcelona 16. dakikada maçta ilk kez öne geçti. (32-31) Savunmada toparlanan ve iyi top çevirerek hücum gücünü bir kez daha etkin hale getiren Anadolu Efes, devreyi 3 sayı önde kapattı. (42-45)

Üçüncü periyotta Katalan takımın ataklarına iyi karşılık veren Ergin Ataman'ın öğrencileri son periyoda 8 sayılık üstünlükle girdi. (58-66) Son periyoda iyi başlayan ev sahibi takım ilk 4 dakikada özellikle Kuric'in isabetli atışlarıyla 14-0'lık sayı üstünlüğüyle karşılaşmada ikinci kez öne geçerek 6 sayılık fark yakaladı. (72-66)

Karşılaşmayı bırakmayan ve son iki dakikaya 79-79 eşitlikle giren Anadolu Efes Larkin'in tekrardan sahneye çıkmasıyla son bir dakikaya 82-84 önde girdi.