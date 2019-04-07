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Barcelona, Atletico Madrid ile arasındaki farkı 11 puana çıkardı

İSPANYA HABERLERİ  | 07.04.2019 07:41 | Son Güncelleme

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 31. haftasında lider Barcelona, sahasında oynadığı maçta ikinci sıradaki Atletico Madrid'i 2-0 yenerek puan farkını 11'e çıkardı.

Barcelona, Atletico Madrid ile arasındaki farkı 11 puana çıkardı

Nou Camp Stadı'nda oynanan karşılaşmanın en önemli anı Atletico Madrid'de Diego Costa'nın 28. dakikada direkt kırmızı kart görmesi oldu. Costa, bir faul pozisyonunun ardından baş hakem Jesus Gil Manzano'ya söylediği sözlerden dolayı kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti. İkinci yarı Barcelona'nın art arda yakaladığı gol pozisyonlarını Atletico Madrid kalecisi Jan Oblak başarılı kurtarışlarıyla önledi. Maçın 85. dakikasında Luis Suarez'in golüyle öne geçen Barcelona, 87. dakikada Lionel Messi ile skoru 2-0'a getirerek sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçla lider Barcelona puanını 73'e çıkartırken, ikinci sıradaki Atletico Madrid 62 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona İspanya La Liga atletico madrid

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