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Barcelona Başantrenörü Svetislav Pesic: Anadolu Efes’i tebrik ederim

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 18.04.2019 07:36 | Son Güncelleme

Barcelona Başantrenörü Svetislav Pesic, Anadolu Efes’i galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Barcelona Başantrenörü Svetislav Pesic: Anadolu Efes’i tebrik ederim

THY Euroleague Play-Off ilk maçında İspanyol temsilcisi Barcelona, deplasmanda mücadele ettiği Anadolu Efes’e 75-68’lik skorla yenildi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Barcelona Başantrenörü Svetislav Pesic, “Maça iyi başlamadık. Son İstanbul’da oynadığımız maç gibi ofansif olarak iyi başlamadık. Ritim yakalayamadık. Efes’in nasıl oynadığı hepiniz biliyoruz. Topu iyi hareket ettiriyorlar. İkinci periyot oynamaya başladık. İyi mücadele ettik. Mental olarak ritim bulduk. Üçüncü periyotta oynamak istediğimiz gibi oynamadık. Maç sonunda Efes’i tebrik etmekten başka bir şey gelmiyor. Play-Off'lar başladı, bu akşam sadece 1 oyun oynandı. Hakemler bu atmosfer rağmen iyi yönettiler. Cuma akşamı da maç var. O maçta yapmamız gereken şeyler kendi oyunumuzu oynamak” diye konuştu.

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Svetislav Pesic barcelona anadolu efes THY Euroleague

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