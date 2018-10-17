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Barcelona'dan Arda Turan açıklaması geldi!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 17.10.2018 11:43 | Son Güncelleme

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da Basın Sözcüsü Josep Vives, İspanyol gazetecilerle yaptığı toplantıda bonservisine sahip oldukları Arda Turan'la ilgili de konuştu. Vives, Arda Turan'ın durumundan hiç memnun olmadıklarını söyledi.

Barcelona'dan Arda Turan açıklaması geldi!

Katalan ekibinin basın sözcüsü Josep Vives, Medipol Başakşehir'in yaşanan olaylar nedeniyle 2.5 milyon tl para cezasına çarptırdığı yıldız futbolcuyla ilgili konuştu.

Vives, bordo mavililerin 2019 yazında hazırlık kampının Japonya ve Çin'de yapılacağının açıklandığı basın toplantısında Arda Turan hakkındaki bir soruyu yanıtladı.

Josep Vives, "Bu tür haberler duymaktan dolayı hoşnut değiliz. Olayın kahramanı kim olursa olsun hoş değil. Arda yakından tanıdığımız, dostça ilişkimizin olduğu bir futbolcumuz. Süreci takip ediyoruz ancak bu olayla ilgili herhangi bir ek yorum yapmak istemiyoruz" ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Başakşehir ile 2.5 sezonluk kiralık anlaşma imzalayan 31 yaşındaki futbolcunun, barcelona ile olan kontratı 2020 haziran ayında sona eriyor.

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Anahtar Kelimeler:
arda turan Medipol Başakşehir barcelona Josep Vives

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