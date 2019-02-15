Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu'dan Neymar açıklaması

La Liga ekiplerinden Barcelona'nın başkanı Josep Maria Bartomeu, Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar'ın yeniden takıma getirme planları olmadığını söyledi.

Bartomeu, sözleşme fesih bedeli 222 milyon avroyu ödeyerek 2017'de Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına transfer olan Neymar hakkında açıklamalar yaptı.

"NEYMAR İLE BULUŞTUK AMA..."

Bartomeu sözlerine "Neymar ile konuştum, birkaç kez buluştuk ancak bana geri dönmek istediğini asla söylemedi. Kimse bizi bu konuda aramadı. Neymar'ın PSG ile sözleşmesi var. İkinci sezonunu orada geçiriyor ve onu satmak istediklerini söylemek zor" şeklinde başladı.

"KULÜBE DÖNMESİ İMKANSIZ"

Neymar ile ilgilenmediklerini vurgulayan Josep Maria Bartomeu, "Neymar'ın kulübe dönmesi imkansız. Dembele ve Coutinho ile farklı bir yol seçtik. Onlarla devam etmeliyiz. Kulüp tarihinin en büyük yatırımları ve onları yüzde 100 destekliyoruz" dedi. (SPORX)

