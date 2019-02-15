SPOR

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu'dan Neymar açıklaması

İSPANYA HABERLERİ  | 15.02.2019 07:49 | Son Güncelleme

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, PSG'de forma giyen Neymar ile ilgilenmediklerini ve kulübe dönmesinin imkansız olduğunu açıkladı.

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu'dan Neymar açıklaması

La Liga ekiplerinden Barcelona'nın başkanı Josep Maria Bartomeu, Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar'ın yeniden takıma getirme planları olmadığını söyledi.

Bartomeu, sözleşme fesih bedeli 222 milyon avroyu ödeyerek 2017'de Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına transfer olan Neymar hakkında açıklamalar yaptı.

"NEYMAR İLE BULUŞTUK AMA..."

Bartomeu sözlerine "Neymar ile konuştum, birkaç kez buluştuk ancak bana geri dönmek istediğini asla söylemedi. Kimse bizi bu konuda aramadı. Neymar'ın PSG ile sözleşmesi var. İkinci sezonunu orada geçiriyor ve onu satmak istediklerini söylemek zor" şeklinde başladı.

"KULÜBE DÖNMESİ İMKANSIZ"

Neymar ile ilgilenmediklerini vurgulayan Josep Maria Bartomeu, "Neymar'ın kulübe dönmesi imkansız. Dembele ve Coutinho ile farklı bir yol seçtik. Onlarla devam etmeliyiz. Kulüp tarihinin en büyük yatırımları ve onları yüzde 100 destekliyoruz" dedi. (SPORX)

Henüz 13 yaşında ama günde bin dolar kazanıyor!Henüz 13 yaşında ama günde bin dolar kazanıyor!
Atletico, Simeone'yi bırakmadıAtletico, Simeone'yi bırakmadı
Marcelo'dan ayrılık itirafıMarcelo'dan ayrılık itirafı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İspanya La Liga psg josep maria bartomeu neymar

En Çok Okunan Haberler

Trump, 'ulusal acil durum' ilan edecek

Trump, 'ulusal acil durum' ilan edecek

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Avrupa Ligi'ne damga vuran maç!

Avrupa Ligi'ne damga vuran maç!

Tur artık aslanın ağzında! G.Saray evinde Benfica'ya mağlup oldu

Tur artık aslanın ağzında! G.Saray evinde Benfica'ya mağlup oldu

G.Saray-Benfica maçında skandal penaltı kararı!

G.Saray-Benfica maçında skandal penaltı kararı!

Mourinho'ya servet gibi tazminat!

Mourinho'ya servet gibi tazminat!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Ramos'tan Ronaldo itirafı

Ramos'tan Ronaldo itirafı

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Barça'yı Messi kurtardı

Barça'yı Messi kurtardı

Emre Mor satış listesinde

Emre Mor satış listesinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu'dan Neymar açıklaması

Barça Neymar'ı açıkladı

Atletico Madrid'de Diego Simeone'nin sözleşmesi 2022'ye kadar uzatıldı

Atletico, Simeone'yi bırakmadı

Marcelo: Real Madrid beni istemezse ayrılırım

Marcelo'dan ayrılık itirafı

Marcelo: Cristiano bana 'Gidiyorum' demişti

Marcelo'dan Ronaldo itirafı

Barcelona puan kaybediyor, Real Madrid yaklaşıyor

Barça kaybediyor, Real yaklaşıyor

Atletico Madrid 1 - 3 Real Madrid

Madrid derbisinde gülen Real

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.