SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Barcelona'da başkan belli oldu, gözler Messi'de!

Barcelona'da başkan belli oldu, gözler Messi'de!

08.03.2021 07:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Barcelona'da başkan belli oldu, gözler Messi'de!

Barcelona'da başkanlığa, Lionel Messi ile yeni sözleşme sözü veren eski başkan Joan Laporta seçildi.

Barcelona'da merakla beklenen seçim yapıldı ve eski başkan Joan Laporta, bir kez daha kulübün başkanlığına seçildi.

Barcelona kulübü, oyların yüzde 57'sini alan Laporta'nın başkan seçildiğini, diğer adaylardan Victor Font'un yüzde 31, Toni Freixa'nın da yüzde 9 oranında oy aldığını duyurdu.

Laporta, 2003-2010 yılları arasında Barcelona'nın altın çağını yaşadığı dönemde başkanlık yapmıştı. Barcelona Laporta ile birlikte 4 La Lia, 1 İspanya Kupası, 3 İspanya Süper Kupası, 2 Şampiyonlar Ligi, 1 Süper Kupa ve 1 de Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Yeni başkanın en büyük seçim vaadi ise, Lionel Messi ile tekrar sözleşme imzalamaktı.

BARCELONA'DA SORUNLAR VAR

Barcelona'da 2014-2020 arasında kulüp başkanı olan Josep Maria Bartomeu'nun, kulüp içinde gelen baskılardan dolayı yönetim kurulu ile birlikte Ekim 2020'de istifa etmesinin ardından Carles Tusquets geçici kulüp başkanlığı görevine getirilmişti.

Koronavirüs salgınından dolayı 7 Mart pazar gününe ertelenen seçimi, bu zamana kadar yapılan tüm anketlerde favori gösterilen Laporta kazanırken, Katalan kulübünde yeni başkanı bekleyen çok ciddi sorunlar bulunuyor.

Kurum içi tartışmaların olduğu Barcelona'da, Kovid-19 salgınından dolayı yaşanan ekonomik kriz, Nou Camp Stadı'nın yenilenme projesi ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldız futbolcu Lionel Messi'nin geleceği Laporta'yı bekleyen önemli konular olarak masanın üzerinde duruyor.

Laporta, hafta içinde yaptığı bir açıklamada, "İyi bir ilişkim olan Messi'nin kulüpte kalmasını sağlayabilecek tek aday benim" diyerek, Arjantinli futbolcuya, "ekonomik açıdan kalmasını sağlayacak ve üzerinde çalışacağı bir teklif yapacaklarını" söylemişti.

Diğer yandan "Barçagate" olarak adlandırılan, Bartomeu ve eski yönetim kurulu üyelerinden 3 kişinin Barcelona kulübünü yönettikleri dönemde görevlerini kötüye kullanma ve yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili devam eden soruşturma da Katalan kulübünün imajına zarar verdiğinden Laporta'nın gündeminde olacak.

Laporta'nın sportif direktör olarak kimi seçeceği henüz bilinmezken, İspanyol basını bir dönem Real Mallorca kulübünün başkanı olan Mateu Alemany'nin bu göreve getirileceğini iddia ediyor.

Avukat ve iş adamı olan Laporta, Barcelona'da ilk kulüp başkanlığı döneminden sonra "Katalan Demokrasisi" adıyla bir siyasi parti kurup, Katalonya'nın İspanya'dan ayrılmasını savunan bir politika yürütmüştü.

Laporta, 2010'da Katalonya yerel parlamentosunda milletvekili ardından 2011'de Barselona Belediyesinde meclis üyesi seçilmişti.

LIONEL MESSI İLK KEZ OY KULLANDI

Barcelona'da oy kullanma hakkı olan 110 bine yakın kulüp üyesinden yaklaşık 56 bini oy kullanırken, bu zamana kadarki en yüksek katılımlı başkanlık seçimlerinden biri olduğu belirtildi.

Barcelona'da kulüp üyesi olan bazı futbolcular da oy kullanırken, takım kaptanı Lionel Messi'nin ilk kez oy kullanması dikkati çekti.

Ayrıca Kovid-19 salgınından dolayı ilk defa izin verilen mektupla oy kullanmaya 20 bine yakın kulüp üyesinin katıldığı bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir ilçe bu olayı konuşuyor! Çelik yeleklerle gelmişler Bir ilçe bu olayı konuşuyor! Çelik yeleklerle gelmişler
Madrid derbisinde kazanan çıkmadıMadrid derbisinde kazanan çıkmadı
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
Anahtar Kelimeler:
Lionel Messi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

MHP Lideri Bahçeli’den kadına şiddete sert tepki

Fransız milyarder helikopter kazasında hayatını kaybetti

Fransız milyarder helikopter kazasında hayatını kaybetti

Erman Toroğlu'ndan flaş sözler!

Erman Toroğlu'ndan flaş sözler!

Sergen Yalçın'dan Fatih Terim'i kızdıran sözler!

Sergen Yalçın'dan Fatih Terim'i kızdıran sözler!

Belhanda'dan maç sonunda sert açıklama!

Belhanda'dan maç sonunda sert açıklama!

Aslan'dan çok kritik puan kaybı!

Aslan'dan çok kritik puan kaybı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Toplantı sona erdi! İstifa kararı çıktı!

Toplantı sona erdi! İstifa kararı çıktı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cüneyt Çakır gerçeğini açıkladı

Cüneyt Çakır gerçeğini açıkladı

Mesut Özil'in MR sonucu açıklandı

Mesut Özil'in MR sonucu açıklandı

Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlandı

Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlandı

Diğer Haberler

Barcelona'da başkan belli oldu, gözler Messi'de!

Barcelona'da başkan belli oldu, gözler Messi'de!

Maç Sonucu | Atletico Madrid 1-1 Real Madrid

Madrid derbisinde kazanan çıkmadı

ÖZET | Osasuna - Barcelona maç sonucu: 0-2

Barça deplasmanda 3 puanı kaptı

ÖZET | Levante - Athletic Bilbao maç sonucu: 1-2

Athletic Bilbao finale kaldı

ÖZET | Barcelona -Sevilla maç sonucu: 3-0

İspanya Kral Kupası'nda ilk finalist Barça

Barcelona, "Barçagate" ve Messi tartışmalarının gölgesinde yeni başkanını seçecek

Messi tartışmalarının gölgesinde yeni başkanını seçecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.