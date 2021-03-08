Barcelona'da başkan belli oldu, gözler Messi'de!

Koronavirüs salgınından dolayı 7 Mart pazar gününe ertelenen seçimi, bu zamana kadar yapılan tüm anketlerde favori gösterilen Laporta kazanırken, Katalan kulübünde yeni başkanı bekleyen çok ciddi sorunlar bulunuyor.

Barcelona'da 2014-2020 arasında kulüp başkanı olan Josep Maria Bartomeu'nun, kulüp içinde gelen baskılardan dolayı yönetim kurulu ile birlikte Ekim 2020'de istifa etmesinin ardından Carles Tusquets geçici kulüp başkanlığı görevine getirilmişti.

Yeni başkanın en büyük seçim vaadi ise, Lionel Messi ile tekrar sözleşme imzalamaktı.

Laporta, 2003-2010 yılları arasında Barcelona'nın altın çağını yaşadığı dönemde başkanlık yapmıştı. Barcelona Laporta ile birlikte 4 La Lia, 1 İspanya Kupası, 3 İspanya Süper Kupası, 2 Şampiyonlar Ligi, 1 Süper Kupa ve 1 de Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Barcelona kulübü, oyların yüzde 57'sini alan Laporta'nın başkan seçildiğini, diğer adaylardan Victor Font'un yüzde 31, Toni Freixa'nın da yüzde 9 oranında oy aldığını duyurdu.

Barcelona'da merakla beklenen seçim yapıldı ve eski başkan Joan Laporta, bir kez daha kulübün başkanlığına seçildi.

Kurum içi tartışmaların olduğu Barcelona'da, Kovid-19 salgınından dolayı yaşanan ekonomik kriz, Nou Camp Stadı'nın yenilenme projesi ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek yıldız futbolcu Lionel Messi'nin geleceği Laporta'yı bekleyen önemli konular olarak masanın üzerinde duruyor.

Laporta, hafta içinde yaptığı bir açıklamada, "İyi bir ilişkim olan Messi'nin kulüpte kalmasını sağlayabilecek tek aday benim" diyerek, Arjantinli futbolcuya, "ekonomik açıdan kalmasını sağlayacak ve üzerinde çalışacağı bir teklif yapacaklarını" söylemişti.

Diğer yandan "Barçagate" olarak adlandırılan, Bartomeu ve eski yönetim kurulu üyelerinden 3 kişinin Barcelona kulübünü yönettikleri dönemde görevlerini kötüye kullanma ve yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili devam eden soruşturma da Katalan kulübünün imajına zarar verdiğinden Laporta'nın gündeminde olacak.

Laporta'nın sportif direktör olarak kimi seçeceği henüz bilinmezken, İspanyol basını bir dönem Real Mallorca kulübünün başkanı olan Mateu Alemany'nin bu göreve getirileceğini iddia ediyor.