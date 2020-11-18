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Barcelona'da Busquets, Atletico Madrid maçında yok

İSPANYA HABERLERİ  | 18.11.2020 18:20 | Son Güncelleme

Barcelona'nın orta saha oyuncusu Sergio Busquets, İspanya Milli Takım kampında sakatlandı. İspanyol oyuncu, hafta sonundaki Atletico Madrid karşılaşmasını kaçıracak.

Barcelona'da Busquets, Atletico Madrid maçında yok

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup 5. maçında İsviçre ile karşılaşan İspanya'da Sergio Busquets, kas zorlanması yaşadığı için 73. dakikada yerini Koke'ye bıraktı. Karşılaşmadan sonra tetkikleri çekilen orta saha oyuncusu, dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle Almanya maçında yer almadı.

Busquets'in kulübü Barcelona, 32 yaşındaki futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Böylece Katalan ekibi, hafta sonu La Liga'da oynayacağı Atletico Madrid maçına Sergio Busquet'siz çıkacak.

Busquets; Umtiti, Coutinho ve Araujo'nun ardından Barcelona'da sakatlık yaşayan 4. oyuncu oldu.

Atletico Madrid'de ise Uruguay Milli Takımı kampında corona virüse yakalanan Luis Suarez, eski takımı Barcelona'ya karşı ilk maçını kaçıracak.

La Liga'da 2 maçı eksik bulunan Barcelona; 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Yine 2 maçı eksik Atletico Madrid ise çıktığı 7 karşılaşmanın 5'ini kazandı ve 2'sinde berabere kaldı.

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