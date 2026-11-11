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Cevad Prekazi için Belgrad'da anma töreni düzenlendi

Sırbistan'ın Partizan Futbol Kulübü, eski futbolcusu Cevad Prekazi için stadyumda anma töreni düzenledi. Törene spor dünyasından çok sayıda isim katılırken, Galatasaray’dan temsilcilerde Prekazi’yi anmak için organizasyonda yer aldı.

Cevad Prekazi için Belgrad'da anma töreni düzenlendi
Cevdet Berker İşleyen

Törende ilk olarak Partizan Genel Direktörü Danko Lazovic konuşma yaptı. Lazovic, katılımcılara teşekkür ederek efsane futbolcunun ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Ardından Galatasaray Başkan Yardımcısı Sedat Artukoğlu törende açıklamalarda bulundu.

SEDAT ARTUKOĞLU: GALATASARAY’IN KAHRAMANLARINDAN BİRİYDİ

Galatasaray Başkan Yardımcısı Sedat Artukoğlu, Cevad Prekazi’nin iki büyük futbol kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Artukoğlu, “Cevad Prekazi, iki büyük futbol kültürünün tarihinde derin izler bıraktı. Galatasaray’ın büyük Avrupa hayalleri kurmaya başladığı yıllarda en önemli kahramanlarından biriydi. Bunun onun da arzusu olduğunu biliyoruz. Bu nedenle kulübümüzde oynadığı dönemde giydiği formayı buraya getirdik” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Sırbistan Büyükelçisi İlhan Saygılı da törende başsağlığı dileklerini ileterek Prekazi ile yaşadığı anıları paylaştı. Prekazi’nin eski takım arkadaşı Ace Trifunovic ise birlikte geçirdikleri yaklaşık yedi yıllık futbol dönemini anlattı. Trifunovic, Partizan’ın 1976 yılında 11 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirdiği dönemi hatırlatarak, Prekazi’nin özellikle uzaktan attığı gollerle taraftarların sevgisini kazandığını belirtti. Tören, Prekazi’nin uzun yıllardır arkadaşı olan Dejan Smiljanic’in duygusal konuşmasıyla sona erdi.

Cevad Prekazi’nin cenaze töreninin tarihi ve yeri daha sonra açıklanacağı belirtildi.

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galatasaray
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