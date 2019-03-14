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Barcelona'da Dembele 3-4 hafta yok

İSPANYA HABERLERİ  | 14.03.2019 13:55 | Son Güncelleme

Barcelona, Fransız futbolcu Ousmane Dembele'nin sol uyluğundaki femoral bicepsinde yırtık tespit edilmesinden dolayı 3 ile 4 hafta arasında sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Barcelona'da Dembele 3-4 hafta yok

İspanyol ekibi Barcelona'da Fransız futbolcu Ousmane Dembele şoku yaşanıyor. Dembele'nin sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sol uyluğundaki femoral bicepsinde yırtık tespit edilen Ousmane Dembele 3 ile 4 hafta arasında sahalardan uzak kalacak" denildi. 21 yaşındaki futbolcu, Barcelona ile bu sezon 35 resmi müsabakada görev aldı ve 14 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Dembele bu sezon daha önce de ayak bileğinden sakatlanmış ve 5 maç kaçırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona İspanya dembele La Liga Şampiyonlar Ligi

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