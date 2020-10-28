Barcelona'da deprem! Başkan ve yönetim istifa etti

Barcelona'da yaşanan Messi krizinin ardından Başkan Bartomeu görevi bıraktığını açıkladı. Tehdit edildiğini açıklayan Bartomeu, "Ailemi, yönetim kurulunu tehdit ettiler" dedi.
Sezon başında Arjantinli yıldız kulüpten ayrılmak istemiş, ancak yönetimden izin çıkmamıştı. (İHA)
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