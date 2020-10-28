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Barcelona'da deprem! Başkan ve yönetim istifa etti

İSPANYA HABERLERİ  | 28.10.2020 00:11 | Son Güncelleme

Barcelona'da bir süredir yaşanan Lionel Messi krizinin ardından Başkan Josep Bartomeu ve yönetim kurulu istifa etti.

Barcelona'da deprem! Başkan ve yönetim istifa etti

Barcelona'da yaşanan Messi krizinin ardından Başkan Bartomeu görevi bıraktığını açıkladı. Tehdit edildiğini açıklayan Bartomeu, "Ailemi, yönetim kurulunu tehdit ettiler" dedi.

Sezon başında Arjantinli yıldız kulüpten ayrılmak istemiş, ancak yönetimden izin çıkmamıştı. (İHA)

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