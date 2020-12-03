Barcelona'da ekonomik kriz ve Messi gerçeği

Barcelona Kulübü Başkanı Carles Tusquets, "Ekonomik durum endişe verici. Çok kötü ama umut var." açıklamasında bulundu.

Katalonya radyosu Rac1'e konuşan Tusquets, Barcelona'da geçen hafta varılan anlaşma gereği, kulübün ekonomik durumuna katkı sağlamak için futbolcuların ocak ayı maaşlarını almayacaklarını söyledi.

"Şu anda sahip olduğumuz anlaşma, nakit sorunu yaşamadan sezonu bitirmemizi sağlıyor. Bu sezon kurtarıldı" diyen Tusquets, futbolculara ödenmesi gereken 170 milyon Euro gelecek 4 yıl içinde yapılacağını kaydetti.

Barcelona Kulübü Başkanı, "Stadyumlar açıldığında hiçbir şey yapmadan 220 milyon Euro gelir elde edeceğiz, sponsorlar sayesinde 320 milyon avro da gelecek. Bu olana kadar giderler durmuyor. Şu anda korkunç bir durum var ama stadyumları açtığımızda telafi edebiliriz" dedi.

Detay vermeden kulüpte imza bekleyen yüksek maliyetli faturalar olduğunu aktaran Tusquets, "İmza atmadığımız bazı faturalar var. Bunların net olduğunu düşünmediğimizden imza sorumluluğu almak istemiyoruz. Bunlar, iyi hazırlanmamış ya da piyasa değerinde olmadığını düşündüğümüz şeyler. Gelecek kulüp başkanına bunları aktaracağız" ifadelerini kullandı.