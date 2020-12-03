ÖZET | Ferencvaros - Barcelona maç sonucu: 0-3

Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu 5. hafta mücadelesinde Barcelona, Macaristan deplasmanındaydı. Groupama Arena'da oynanan mücadeleden İspanyol ekibi, ilk yarım saatte bulduğu 3 golle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Barcelona'nın gollerini 14. dakikada Antoine Griezmann, 20. dakikada Martin Braithwaite ve 28. dakikada penaltıdan Ousmane Dembele attı. Bu sonucun ardından gruptaki 5 maçını da kazanan Barcelona 15 puana yükseldi ve 2002-2003 sezonundan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde 5'te 5 yaptı. Ferencvaros ise 1 puanla son sırada kaldı.

Grubun son haftasında Barcelona, deplasmanda 2-0 yendiği 12 puanla 2. sırada bulunan Juventus ile liderlik maçına çıkacak. Ferencvaros ise kendisi gibi 1 puanı olan Dinamo Kiev ile üçüncülük maçı oynayacak.



