SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. ÖZET | Ferencvaros - Barcelona maç sonucu: 0-3

ÖZET | Ferencvaros - Barcelona maç sonucu: 0-3

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 03.12.2020 10:01 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu karşılaşmasında lider Barcelona, Ferencvaros deplasmanında 3-0'lık skorla rahat bir galibiyet aldı ve puan kaybetmeden yoluna devam etmeyi başardı. Barça bu skorla Devler Ligi'nde 17 yıl arasının ardından ilk kez 5'te 5 yaptı.

ÖZET | Ferencvaros - Barcelona maç sonucu: 0-3

Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu 5. hafta mücadelesinde Barcelona, Macaristan deplasmanındaydı. Groupama Arena'da oynanan mücadeleden İspanyol ekibi, ilk yarım saatte bulduğu 3 golle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

ÖZET | Juventus- Dinamo Kiev maç sonucu: 3-0ÖZET | Juventus- Dinamo Kiev maç sonucu: 3-0

Barcelona'nın gollerini 14. dakikada Antoine Griezmann, 20. dakikada Martin Braithwaite ve 28. dakikada penaltıdan Ousmane Dembele attı. Bu sonucun ardından gruptaki 5 maçını da kazanan Barcelona 15 puana yükseldi ve 2002-2003 sezonundan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde 5'te 5 yaptı. Ferencvaros ise 1 puanla son sırada kaldı.

ÖZET | Sevilla - Chelsea maç sonucu: 0-4ÖZET | Sevilla - Chelsea maç sonucu: 0-4

Grubun son haftasında Barcelona, deplasmanda 2-0 yendiği 12 puanla 2. sırada bulunan Juventus ile liderlik maçına çıkacak. Ferencvaros ise kendisi gibi 1 puanı olan Dinamo Kiev ile üçüncülük maçı oynayacak.

47


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Olivier Giroud tarih yazdıOlivier Giroud tarih yazdı
İşte zorlu maçın muhtemel 11'leriİşte zorlu maçın muhtemel 11'leri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Biden'dan dikkat çeken Türkiye ve nükleer açıklaması
Biden'dan dikkat çeken Türkiye ve nükleer açıklaması
Tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti
Tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti
İrfan Can Kahveci istedi, Sörloth 'hayır' dedi!
İrfan Can Kahveci istedi, Sörloth 'hayır' dedi!
Garry Rodrigues, Süper Lig'e geri dönüyor!
Garry Rodrigues, Süper Lig'e geri dönüyor!
Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş bombası!
Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş bombası!
3 gol ile maça damga vuran İrfan Can'dan flaş açıklama
3 gol ile maça damga vuran İrfan Can'dan flaş açıklama
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Derbi hakeminin başını babası yaktı! Kızağa çekiliyor...
Derbi hakeminin başını babası yaktı! Kızağa çekiliyor...
2 top toplayıcı arkadaşı kadroya aldık
2 top toplayıcı arkadaşı kadroya aldık
Bunu da yaptı... At üzerinde çırılçıplak poz verdi!
Bunu da yaptı... At üzerinde çırılçıplak poz verdi!
Fenerbahçe'de derbi sonrası flaş ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi sonrası flaş ayrılık!
Yok artık! 53 kiloluk kadın dövüşçü ile 240 kiloluk...
Yok artık! 53 kiloluk kadın dövüşçü ile 240 kiloluk...
Ozan Tufan'ın görüntüsü derbiye damga vurdu
Ozan Tufan'ın görüntüsü derbiye damga vurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Ferencvaros - Barcelona maç sonucu: 0-3
Barcelona 5'te 5 yaptı
ÖZET | Juventus- Dinamo Kiev maç sonucu: 3-0
Merih ile oynayan Ronaldo tarih yazıyor
ÖZET | Borussia Dortmund - Lazio maç sonucu: 1-1
Borussia Dortmund tur atladı
ÖZET | Sevilla - Chelsea maç sonucu: 0-4
Olivier Giroud tarih yazdı
ÖZET | Manchester United - PSG maç sonucu: 1-3
Manchester United evinde kaybetti
Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.