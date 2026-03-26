SON DAKİKA | Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe başkanlık seçimi için tarihi karar! İddialara son noktayı koydu: "Bir projem var..."

Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran'ın sezon sonunda olağanüstü genel kurula gidileceğini açıklamasının ardından gözler eski başkan Aziz Yıldırım'a çevrilmişti. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen 'Aziz Yıldırım yeniden aday olacak' iddialarına son noktayı ise TRT Spor muhabiri Barış Yurduseven koydu. Yıldırım ile bizzat görüştüğünü açıklayan Yurduseven, efsane başkanın "Kesinlikle bir daha başkan adayı olmayacağım" dediğini duyurdu.

SON DAKİKA | Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe başkanlık seçimi için tarihi karar! İddialara son noktayı koydu: "Bir projem var..."
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşırken Fenerbahçe'de saha içi kadar saha dışı da hareketlenmeye başladı.

Başkan Sadettin Saran'ın geçtiğimiz günlerde sezon sonunda olağanüstü seçimli genel kurula gidileceğini resmen açıklaması, Sarı-Lacivertli camiada taşları yerinden oynatmış ve gözler doğal olarak kulübün efsanevi ismi Aziz Yıldırım'a çevrilmişti.

"BİR DAHA ASLA ADAY OLMAYACAĞIM!"

SON DAKİKA | Aziz Yıldırım dan Fenerbahçe başkanlık seçimi için tarihi karar! İddialara son noktayı koydu: "Bir projem var..." 1

Sosyal medyada ve kulislerde Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmak için hazırlık yaptığı yönündeki iddialar ayyuka çıkarken, gerçeği TRT Spor'dan Barış Yurduseven açıkladı. Yurduseven, Aziz Yıldırım ile özel bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek o tarihi kararı şu sözlerle duyurdu:

"Sayın Aziz Yıldırım ile konuştuk. Kesinlikle bir daha Fenerbahçe başkan adayı olmayacağını çok net bir dille söyledi."

YILDIRIM'DAN GİZEMLİ MESAJ: "BİR PROJEM VAR, YARDIM EDECEĞİM"

SON DAKİKA | Aziz Yıldırım dan Fenerbahçe başkanlık seçimi için tarihi karar! İddialara son noktayı koydu: "Bir projem var..." 2

Başkan adaylığı kapısını tamamen kapatan Aziz Yıldırım'ın, kulüpten ve camiadan kopmayacağının altını kalın çizgilerle çizmesi ise günün en çok konuşulan detayı oldu. Yıldırım'ın görüşmede kullandığı şu ifadeler, Sarı-Lacivertli taraftarlarda büyük bir merak uyandırdı:

"Fenerbahçe'de başkanlığa aday olmayacağım ama bu demek değildir ki Fenerbahçe'yi bırakıyorum. Fenerbahçe ile başkanlığım döneminden bile daha fazla ilgileneceğim, yardım edeceğim. Hatta çok önemli bir projem var ama altını çiziyorum; asla Fenerbahçe'de bir daha başkan adayı olmayacağım."

Aziz Yıldırım'ın bahsettiği bu dev projenin ne olduğu ve Sadettin Saran'ın aldığı seçim kararının ardından Fenerbahçe'yi nasıl bir sürecin beklediği şimdiden büyük bir merak konusu.

