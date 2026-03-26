Maaşının 3 katını verdiler! Trabzonspor'un yıldızı Onuachu'dan transfer kararı

Paul Onuachu, attığı gollerle Trabzonspor’u sırtlamaya devam ederken transfer piyasasının da gözdesi haline geldi. Suudi Arabistan ve Avrupa’dan ciddi teklifler gündeme gelirken Nijeryalı yıldız kararını verdi. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen
2023-2024 sezonunda kiralık olarak Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu’nun takımda kalma isteği biliniyordu. Ancak İngiliz ekibi Southampton, yüksek bonservis talebinden geri adım atmayınca transfer süreci uzadı. Buna rağmen Bordo-Mavililer, yaz döneminde 5.6 milyon Euro ödeyerek 2.01 boyundaki golcünün bonservisini almayı başardı.

Bu sezon ligde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı santrfor, çıktığı 24 maçta 21 gol kaydederek gol krallığı yarışında zirveye yerleşti. Onuachu’nun etkili oyunu sadece Türkiye’de değil, ülkesinde de geniş yankı uyandırdı.

Başarılı futbolcuya yönelik ilgi her geçen gün artıyor. Afrika basınında yer alan haberlere göre Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli, Onuachu’yu transfer listesine aldı ve oyuncuya Trabzonspor’da kazandığı ücretin üç katını teklif etmeye hazırlanıyor. Ayrıca başta Fransa olmak üzere Avrupa’nın farklı kulüplerinin de yıldız golcüyü yakından takip ettiği ifade ediliyor.

Tüm bu ilgiye rağmen Onuachu’nun geleceğiyle ilgili düşüncesi net. Ailesiyle birlikte Trabzon’da mutlu bir yaşam sürdüğünü dile getiren yıldız oyuncunun özellikle eşinin şehri çok sevdiği öğrenildi. Onuachu’nun yakın çevresine, "Burada kalacağım. Trabzonspor’da kazanacağımız kupalar var." dediği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
