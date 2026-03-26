Maaşının 3 katını verdiler! Trabzonspor'un yıldızı Onuachu'dan transfer kararı

2023-2024 sezonunda kiralık olarak Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu’nun takımda kalma isteği biliniyordu. Ancak İngiliz ekibi Southampton, yüksek bonservis talebinden geri adım atmayınca transfer süreci uzadı. Buna rağmen Bordo-Mavililer, yaz döneminde 5.6 milyon Euro ödeyerek 2.01 boyundaki golcünün bonservisini almayı başardı.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Bu sezon ligde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı santrfor, çıktığı 24 maçta 21 gol kaydederek gol krallığı yarışında zirveye yerleşti. Onuachu’nun etkili oyunu sadece Türkiye’de değil, ülkesinde de geniş yankı uyandırdı.

MAAŞININ 3 KATINI VERDİLER

Başarılı futbolcuya yönelik ilgi her geçen gün artıyor. Afrika basınında yer alan haberlere göre Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli, Onuachu’yu transfer listesine aldı ve oyuncuya Trabzonspor’da kazandığı ücretin üç katını teklif etmeye hazırlanıyor. Ayrıca başta Fransa olmak üzere Avrupa’nın farklı kulüplerinin de yıldız golcüyü yakından takip ettiği ifade ediliyor.

KARARINI VERDİ

Tüm bu ilgiye rağmen Onuachu’nun geleceğiyle ilgili düşüncesi net. Ailesiyle birlikte Trabzon’da mutlu bir yaşam sürdüğünü dile getiren yıldız oyuncunun özellikle eşinin şehri çok sevdiği öğrenildi. Onuachu’nun yakın çevresine, "Burada kalacağım. Trabzonspor’da kazanacağımız kupalar var." dediği belirtildi.