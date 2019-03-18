Barcelona'da Luis Suarez 2 hafta yok

Barcelona Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, sağ ayak bileğinden sakatlanan Luis Suarez'in doktor kontrolünden geçtiği, Uruguaylı futbolcunun tedavisinin 10-15 günü bulacağı belirtildi.
Suarez'in sakatlığından dolayı Uruguay Milli Takımı'na da katılamayacağı duyuruldu. Suarez, La Liga'nın 28. haftasında Barcelona'nın deplasmanda Real Betis'i 4-1 yendiği maçta sakatlanmış ve 88. dakikada oyundan alınmıştı.
Uruguaylı futbolcu, öngörülen sürede takıma katılırsa, tedavi sürecini milli arada geçirip maç kaçırmamış olacak. Barcelona, La Liga'nın 29. haftasında 30 Mart'ta Espanyol'la karşılaşacak.
Albayrak'tan galibiyet yorumu
Bayern gol yağdırdı
Fatih Terim'den tepki: Sizi kandırıyorlar
Efsane kulüp küme düştü
Juventus'u yıktılar
Beşiktaş'la ilgili bomba iddia!
1. Lig'de ilk küme düşen takım belli oldu
F.Bahçe'de Kadıköy'de Yanal ile farklı
'Avrupa kupalarına katılma yolunda ilerliyoruz'
Ali Koç'tan proje açıklaması
Burak Yılmaz durdurulamıyor!
Trabzonspor’u Nwakaeme sırtlıyor
Dortmund son nefeste
Serie A'da 8 gollü çılgın maç
6 gollü maçta gülen Altınordu
Okuyucu Yorumları 0 yorum