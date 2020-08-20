Barcelona'da Messi depremi! Kararını açıkladı: Ayrılık...

Barcelona'da yeni teknik direktör Ronald Koeman Lionel Messi ile toplantı gerçekleştirdi. Messi, Koeman'a ayrılık kararının kesin olduğunu kulüpte artık geleceğini göremediğini söylediği iddia edildi.

KOEMAN İLE GÖRÜŞTÜ

Barcelona'da bir süredir geleceği hakkında spekülasyonlar olan ve 8-2'lik Bayern Münih yenilgisinin ardından takımdan ayrılacağı dedikoduları daha da artan Lionel Messi, gün içinde tatilini yarıda bırakaran yeni teknik direktör Erwin Koeman ile görüşme yaptı. Bu görüşmenin detayları da İspanyol basınına yansıdı.

"GELECEĞİM BARÇA'DA DEĞİL"

Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Katalunya Radyosu RAC1'in aktardığı detaylara göre Lionel Messi, yeni teknik direktör Ronald Koeman ile az önce yaptığı görüşmede geleceğini Barcelona'da görmediğini söyledi.

"AYRILMAK ZOR OLABİLİR"

Arjantinli yıldızın, 1 yıl daha sözleşmesi olduğunun da farkında olduğunu teknik direktöre ilettiği ve ayrılma konusunda zorluk yaşanabileceğinin de farkında olduğunu söylediği kaydedildi.

700 MİLYON EURO

2021'de Barcelona ile sözleşmesi bitecek olan ve Manchester City ile Inter'in ciddi şekilde istediği belirtilen Messi'nin Barcelona'daki serbest kalma bedeli, 700 milyon euro.