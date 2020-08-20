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Barcelona'da Messi depremi! Kararını açıkladı: Ayrılık...

İSPANYA HABERLERİ  | 20.08.2020 22:04 | Son Güncelleme

Lionel Messi, yeni teknik direktör Ronald Koeman ile az önce yaptığı görüşmede geleceğini Barcelona'da görmediğini söyledi.

Barcelona'da Messi depremi! Kararını açıkladı: Ayrılık...

Barcelona'da yeni teknik direktör Ronald Koeman Lionel Messi ile toplantı gerçekleştirdi. Messi, Koeman'a ayrılık kararının kesin olduğunu kulüpte artık geleceğini göremediğini söylediği iddia edildi.

KOEMAN İLE GÖRÜŞTÜ

Barcelona'da bir süredir geleceği hakkında spekülasyonlar olan ve 8-2'lik Bayern Münih yenilgisinin ardından takımdan ayrılacağı dedikoduları daha da artan Lionel Messi, gün içinde tatilini yarıda bırakaran yeni teknik direktör Erwin Koeman ile görüşme yaptı. Bu görüşmenin detayları da İspanyol basınına yansıdı.

"GELECEĞİM BARÇA'DA DEĞİL"

Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Katalunya Radyosu RAC1'in aktardığı detaylara göre Lionel Messi, yeni teknik direktör Ronald Koeman ile az önce yaptığı görüşmede geleceğini Barcelona'da görmediğini söyledi.

"AYRILMAK ZOR OLABİLİR"

Arjantinli yıldızın, 1 yıl daha sözleşmesi olduğunun da farkında olduğunu teknik direktöre ilettiği ve ayrılma konusunda zorluk yaşanabileceğinin de farkında olduğunu söylediği kaydedildi.

700 MİLYON EURO

2021'de Barcelona ile sözleşmesi bitecek olan ve Manchester City ile Inter'in ciddi şekilde istediği belirtilen Messi'nin Barcelona'daki serbest kalma bedeli, 700 milyon euro.

AYRILIK KARARININ ARKASI

Neymar'ın Barcelona'dan PSG'ye transferini ilk açıklayan gazeteci olan ve geçtiğimiz günlerde Messi'nin de ayrılmak istediğini belirten gazeteci Marcelo Bechler de haberinin arka planını anlattı.

"YENİ BİR ADIM İSTİYOR"

Messi'nin tutulmayan sözler nedeniyle ayrılacağını kaydeden gazeteci, "Sezon başında önemli olanın büyük bir sözleşme ya da para değil, güçlü bir proje olduğunu söyledi. Ve hiçbir kupa kazanılamamasının, Bayern Yenilmesinin ardıkdan, 3-4 yıl daha oynayabileceğini ve Barça'ya yardım edebileceğinin farkında ancak onların kendisine yardım edemeyeceğini anladı. Messi her zaman Barcelona'yı düşündü ancak şimdi Barcelona olmadan da başka bir şeyler olabileceğini düşünüyor. Yeni bir adım atıp, Barcelona olmadan kazanmak isteyebilir." dedi.

"YENİ BİR PROJE ARIYOR"

Arjantinli yıldızın yeni bir proje aradığını belirten Bechler, "Yönetime sinirli ve hayal kırıklığı yaşıyor ve şu anda ayrılmak istiyor. Barcelona da karamsar çünkü net bir proje sunamıyorlar ve bu yüzden Messi'ye yardım da edemiyorlar. Başka bir proje bulduğunda ayrılma ihtimali çok yüksek. Neresi olur, hangi kulübe gider bilmiyorum ancak bu böyle. Bu ekonomik şartlarda 700 milyon euro ödemek zor ancak Barcelona'nın da mutsuz bir Messi'yi tutmak istemeyeceğini sanıyorum. Messi'nin onlara verdiklerinden sonra, bir tutsak istemezler." ifadelerini kullandı.

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