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Barcelona'da Messi'ye ayrıcalık yok

İSPANYA HABERLERİ  | 03.11.2020 11:51 | Son Güncelleme

Barcelona’da geçici başkan Carles Tusquets, kulüpte büyük bir maaş kesintisine gidileceğini ve Lionel Messi’ye ayrıcalık yapılmayacağını belirtti.

Barcelona'da Messi'ye ayrıcalık yok

Tusquets, pandemi sebebiyle mali kayıplara uğradıklarını ve bu tür önemlerin gerekli olduğunu söylerken, kulübün yıldız oyuncusu için herhangi bir ayrıcalığın söz konusu olmadığını dile getirdi:

"Sanırım bir anlaşmaya varabiliriz. Böyle bir istek olduğunu düşünüyorum. Kimseden para almak istemiyoruz ancak koşullar göz önüne alındığında maaşları ödeyebilmemiz için en uygun yolun bu olduğunu düşünüyoruz. Avrupa’nın en yüksek maaş ödeyen kulüplerinden biriyiz. Stadyumu açamazsak 300 milyon euro kaybımız olacak. Sadece Messi için özel bir anlaşma yapamayız. Kimseyle bireysel anlaşma yapılmayacak. Herkesin memnun olması için mümkün olan her şeyi yapacağız. Messi hakkında ayrıntıya girmeyeceğim. Önce görüşmelerimizi tamamlamamız gerekiyor."

(Bein Sports)

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