Barcelona'da Ronald Koeman dönemi

Barcelona yeni teknik direktörünü açıkladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih hezimetinden sonra Setien ile yollarını ayıran Barcelona, Hollandalı teknik adam Ronald Koeman ile anlaştı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Hollandalı teknik adam ile 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli iki sezonluk sözleşme imzalandığı duyuruldu.
KAYNAK: İHA / AA
FOTOĞRAFLAR: İHA
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