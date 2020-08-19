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Barcelona'da Ronald Koeman dönemi

İSPANYA HABERLERİ  | 19.08.2020 13:40 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 8-2 mağlup olduktan sonra teknik direktör Quique Setien'in görevine son veren Barcelona, takımı Ronald Koeman'a emanet etti. Koeman, futbolculuk kariyerinde 1989-1995 yılları arasında Barcelona formasını giymişti. 57 yaşındaki Koeman, teknik direktörlük kariyerinde ise sadece bir kez La Liga'da görev yaparken, 2007-2008 sezonunda Valencia'yı çalıştırmıştı.

Barcelona'da Ronald Koeman dönemi

Barcelona yeni teknik direktörünü açıkladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih hezimetinden sonra Setien ile yollarını ayıran Barcelona, Hollandalı teknik adam Ronald Koeman ile anlaştı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Hollandalı teknik adam ile 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli iki sezonluk sözleşme imzalandığı duyuruldu.

KAYNAK: İHA / AA
FOTOĞRAFLAR: İHA

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