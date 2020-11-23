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  4. Barcelona'da şok karar! Messi kadro dışı bırakıldı

Barcelona'da şok karar! Messi kadro dışı bırakıldı

İSPANYA HABERLERİ  | 23.11.2020 14:58 | Son Güncelleme

Barcelona'nın yarın Dinamo Kiev ile deplasmanda oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi şok bir karar alındı.

Barcelona'da şok karar! Messi kadro dışı bırakıldı

Sezon başı takımdan ayrılmak isteyen ancak yönetim zoruyla takımda kalan Lionel Messi'nin Barcelona'daki çalkantılı süreci devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi'nde yarın deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşılaşacak olan Barcelona'da Lionel Messi, kadroya alınmadı.

Bu sezon gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olan Messi'nin kadroya alınmaması büyük yankı uyandırırken, konuyla ilgili konuşan teknik direktör Keoman, "Messi ve De Jong'u almamaya karar verdik çünkü Şampiyonlar Ligi'ndeki durum oldukça rahat ve dinlenmeye ihtiyaçları var. Tek sebep bu" ifadelerini kullandı.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Güzelce açıklamış sebebini neden art niyet arıyoruz ki ??
Messi candır gerisi patlıcan :)
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