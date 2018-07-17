SPOR

Barcelona'dan 914 milyon Euro'luk rekor gelir!

İSPANYA HABERLERİ  | 17.07.2018 07:39 | Son Güncelleme

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, 2017-18 sezonunda 914 milyon Euro gelir elde etti.

Barcelona'dan 914 milyon Euro'luk rekor gelir!

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, 2017-18 sezonunda 914 milyon euro gelir elde etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İspanyol ekibi, 2017-18 sezonunda 914 milyon euro gelirle kulüp tarihinin rekorunu kırdı. Barcelona Kulübü, 2021'de 1 milyar euro gelire ulaşmayı hedefledikleri stratejik plan doğrultusunda oluşan tablonun yönetim tarafından olumlu karşılandığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona La Liga İspanya

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