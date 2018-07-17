Barcelona'dan 914 milyon Euro'luk rekor gelir!

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, 2017-18 sezonunda 914 milyon euro gelir elde etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İspanyol ekibi, 2017-18 sezonunda 914 milyon euro gelirle kulüp tarihinin rekorunu kırdı. Barcelona Kulübü, 2021'de 1 milyar euro gelire ulaşmayı hedefledikleri stratejik plan doğrultusunda oluşan tablonun yönetim tarafından olumlu karşılandığını kaydetti.
Cristiano Ronaldo resmen Juventus'ta
G.Saray'ın eski yıldızı Arabistan'a gitti
Beşiktaş Ryan Babel'e 3 yıllık yeni sözleşme teklif etti!
Galatasaray Tolga Ciğerci'ye 'Kulüp bul' dedi!
Burak Yılmaz ameliyat oldu! 4-5 hafta sonra sahalara dönecek
Nabil Dirar Katar ya da Suudi Arabistan'a transfer oluyor!
Beşiktaş'ın Badou Ndiaye ile her konuda anlaştığı iddia edildi!
Fatih Terim'den Kebapçı Selahattin açıklaması
Fenerbahçe'de altyapının başına sürpriz isim
Avrupa'da art arda transferler açıklanıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum