Barcelona'dan 914 milyon Euro'luk rekor gelir!

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, 2017-18 sezonunda 914 milyon euro gelir elde etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İspanyol ekibi, 2017-18 sezonunda 914 milyon euro gelirle kulüp tarihinin rekorunu kırdı. Barcelona Kulübü, 2021'de 1 milyar euro gelire ulaşmayı hedefledikleri stratejik plan doğrultusunda oluşan tablonun yönetim tarafından olumlu karşılandığını kaydetti.





