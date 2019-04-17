Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı

Barcelona Kulübünün Twitter'daki Türkçe hesabındandan Abdülkadir Ömür'ün, "La Liga'ya uygun olduğumu düşünüyorum ama bizim gibi oyuncuların lig seçme şansı yok. Arda ağabey, Rüştü ağabey Barcelona'ya gitti. Nasip olursa hayalim oraya gidebilmek. Hayal edebiliyorsak başarabiliriz. Çok çalışırsak Allah oraya gitmeyi nasip eder." ifadeleri alıntı yapılarak genç futbolcuya cevap verildi.
İspanya Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Türkiye'de binlerce taraftarımız var, futbol okullarımız var, değerli sponsorlarımız var. 'Barça' tarihinde üçüncü bir Türk futbolcu neden olmasın!" ifadeleri kullanıldı.
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