SPOR

Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 17.04.2019 15:03 | Son Güncelleme

İspanya'nın Barcelona Kulübü, Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı

Barcelona Kulübünün Twitter'daki Türkçe hesabındandan Abdülkadir Ömür'ün, "La Liga'ya uygun olduğumu düşünüyorum ama bizim gibi oyuncuların lig seçme şansı yok. Arda ağabey, Rüştü ağabey Barcelona'ya gitti. Nasip olursa hayalim oraya gidebilmek. Hayal edebiliyorsak başarabiliriz. Çok çalışırsak Allah oraya gitmeyi nasip eder." ifadeleri alıntı yapılarak genç futbolcuya cevap verildi.

İspanya Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Türkiye'de binlerce taraftarımız var, futbol okullarımız var, değerli sponsorlarımız var. 'Barça' tarihinde üçüncü bir Türk futbolcu neden olmasın!" ifadeleri kullanıldı.

Erkekler anlattı: Kadınların yatak odasında yaptığı en büyük 10 seks hatasıErkekler anlattı: Kadınların yatak odasında yaptığı en büyük 10 seks hatası
'İntikam değil, rövanş maçı''İntikam değil, rövanş maçı'
'Trabzonspor'un her futbolcusu yerli''Trabzonspor'un her futbolcusu yerli'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
barcelona Abdülkadir Ömür Trabzonspor

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama

AK Parti'den İstanbul seçimleriyle ilgili yeni açıklama

Ronaldo tarihe geçti! Sosyal medya sallandı

Ronaldo tarihe geçti! Sosyal medya sallandı

Jardel'den yıllar sonra gelen itiraf!

Jardel'den yıllar sonra gelen itiraf!

Acun'dan F.Bahçe müjdesi! Açıkladı

Acun'dan F.Bahçe müjdesi! Açıkladı

Tarihi kampanyada rekor gelir!

Tarihi kampanyada rekor gelir!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Trabzonspor'un altyapı 11'i

Trabzonspor'un altyapı 11'i

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yıldız oyuncu arabasını bordo maviye boyadı

Yıldız oyuncu arabasını bordo maviye boyadı

Trabzonsporlu futbolcudan Burak Yılmaz sözleri

Trabzonsporlu futbolcudan Burak Yılmaz sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı

Barça'dan Abdülkadir'e yanıt

Ahmet Ağaoğlu: Malatyaspor maçı intikam değil, rövanş olacak

'İntikam değil, rövanş maçı'

Haluk Şahin: Trabzonspor'un her futbolcusu yerli

'Trabzonspor'un her futbolcusu yerli'

Abdülkadir Ömür: Barcelona forması giymek istiyorum

Abdülkadir'in hayali o takım

Trabzonspor'dan üyelik aidatı açıklaması

Trabzon'dan üyelik aidatı açıklaması

Trabzonspor emin adımlarla Avrupa'ya yürüyor

Trabzonspor Avrupa’ya yürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.