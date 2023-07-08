Barcelona'dan Arda Güler kıskançlığı! Genç yıldıza Real Madrid'e gitmesi sonrası savaş açtılar

Dünya devlerini peşine takan Arda Güler'in ismi uzun süre Barcelona ile anılırken, genç yıldızını bir anda herkesi ters köşe yaparak Katalan ekibinin ezeli rakibi Real Madrid'in yolunu tutması herkesi şaşırtırken, bu olay tüm dünyada ses getirdi.

BARÇA TARAFTARINI KIZDIRDI

Barcelona taraftarlarını oldukça kızdıran olay sonrası, Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Sports gazetesi ilginç bir habere imza attı. Gazetede Barcelona'da forma giyen Lamine Yamal'ın Arda'dan daha iyi bir futbolcu olduğu belirtildi.

"ARDA GÜLER'DEN DAHA İYİ"

Sport Gazetesinde çıkan haberde, "Arda Güler yetenekli ancak Arda'dan küçük olmasına rağmen ondan çok daha iyi bir futbolcu olan Lamine Yamal'ı unutuyorsunuz." ifadeleri yer aldı.

"BARCELONA KUYUSUNU KAZIYOR"

Sosyal medyada "Barcelona, Arda Güler'in kuyusunu kazmaya başladı." yorumları yapılırken, Katalan devinin milli futbolcuyu transfer edemediği kıskançlık yaptığı belirtildi.



