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Barcelona'dan Arda Güler kıskançlığı! Genç yıldıza Real Madrid'e gitmesi sonrası savaş açtılar

08.07.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süre hangi takıma gideceği merak konusu olan Arda Güler, Barcelona'nın da yakın ilgisine rağmen seçimini Real Madrid'den yana kullanırken, Katalan ekibinde bu durum tepkiye neden oldu. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Dünya devlerini peşine takan Arda Güler'in ismi uzun süre Barcelona ile anılırken, genç yıldızını bir anda herkesi ters köşe yaparak Katalan ekibinin ezeli rakibi Real Madrid'in yolunu tutması herkesi şaşırtırken, bu olay tüm dünyada ses getirdi.

BARÇA TARAFTARINI KIZDIRDI

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Barcelona taraftarlarını oldukça kızdıran olay sonrası, Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Sports gazetesi ilginç bir habere imza attı. Gazetede Barcelona'da forma giyen Lamine Yamal'ın Arda'dan daha iyi bir futbolcu olduğu belirtildi.

"ARDA GÜLER'DEN DAHA İYİ"

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Sport Gazetesinde çıkan haberde, "Arda Güler yetenekli ancak Arda'dan küçük olmasına rağmen ondan çok daha iyi bir futbolcu olan Lamine Yamal'ı unutuyorsunuz." ifadeleri yer aldı.

"BARCELONA KUYUSUNU KAZIYOR"

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Sosyal medyada "Barcelona, Arda Güler'in kuyusunu kazmaya başladı." yorumları yapılırken, Katalan devinin milli futbolcuyu transfer edemediği kıskançlık yaptığı belirtildi.


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