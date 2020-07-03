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Barcelona'dan Çağlar Söyüncü için rekor bedel!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 03.07.2020 18:10 | Son Güncelleme

İspanyol devi daha önce de gündemine aldığı 24 yaşındaki oyuncudan vazgeçmiyor. Barcelona'nın yıldız futbolcu için 60 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia ediliyor.

Barcelona'dan Çağlar Söyüncü için rekor bedel!

Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi Çağlar Söyüncü için yine Barcelona iddiaları konuşulmaya başladı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını öncesi gündemine aldığı milli futbolcunun gelecek sezon transferini planlayan Barça, liglere verilen arada görüşmelere askıya almıştı. Katalan ekibinin 24 yaşındaki stoperle ilgili bir kez daha harekete geçtiği belirtildi.İspanyol devinin önceki görüşmelerde 55 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu Çağlar için tam 60 milyon euroyu gözden çıkardığı ileri sürüldü.

MENAJERİ DOĞRULAMIŞTI

Leicester ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Çağlar'ın Barça forması giymek istediği belirtilirken, kısa süre içinde somut adımların atılacağı kaydedildi. Geçtiğimiz günlerde İspanyol AS'a konuşan Çağlar'ın menajeri Mustafa Doğru, "Çağlar bu yaz Barcelona'ya gidebilir. Barcelona, Altınordu'da oynarken onu transfer etmek istedi. Ancak biz Çağlar'ın sürekli oynayabileceği ve gelişebileceği bir takıma gitmesini istiyorduk" diye konuştu.

47 MAÇA ÇIKTI

Leicester City formasıyla 2. sezonuna giren Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibiyle toplam 47 resmi maça çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda bir kez rakip fileleri havalandırırken, bir de asist yaptı. Premier Lig kariyerinde kırmızı kart görmeyen 24 yaşındaki futbolcu, 9 kez sarardı.


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