Barcelona'dan Cedric Bakambu sürprizi

Adı Galatasaray'la da anılan Cedric Bakambu'nun Çin Süper Lig'indeki kariyeri sona eriyor.

Beijing Guoan, Aralık sonunda sözlemeşi sona erecek Kongolu forvete veda etti.

AS'ta yer alan habere göre, Bakambu Ocak ayında bedelsiz olarak Barcelona'ya katılacak.

Çin'de geçirdiği süre boyunca 87 maçta 58 gol atan 30 yaşındaki futbolcu, 2018'de 40 milyon Euro karşılığında Villarreal'den transfer edilmişti.

Kariyerine Fransa ekibi Sochaux'da başlayan Bakambu, 2014'te transfer olduğu Bursaspor'da yaklaşık bir yıl görev yapmış ve sonrasında Villarreal'e imza atmıştı. Bursaspor bu transfer için kulübüne 1.8 Milyon Euro bonservis ücreti kendisine ise 800 bin Euro ödemişti.

Bakambu, Çin'de artan finansal zorluklar ve katı pandemi kısıtlamaları nedeniyle ligden ayrılan birkaç yüksek profilli isimden biri oldu. Daha önce teknik direktör Fabio Cannavaro, Paulinho ve Marko Arnautovic gibi isimler ülkeden ayrılmıştı.

