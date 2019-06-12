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Barcelona'dan çılgın rekor: 329 golle şampiyon oldular

İSPANYA HABERLERİ  | 12.06.2019 08:21 | Son Güncelleme

İspanyol devi Barcelona'nın U12 kız futbol takımı, 30 maçta 30 galibiyet alıp tam 329 gol atarak şampiyon oldu. Ligde onların hemen arkasında yer alan Sporting ise sadece 66 gol sevinci yaşadı.

Barcelona'dan çılgın rekor: 329 golle şampiyon oldular

Altyapısından oluşturduğu sistem ve yetiştirdiği futbolcular ile dünya futbolunda önemli bir yer edinen Barcelona, kız futbolunda da dikkat çeken bir başarıya imza atarak, ulaşılması güç bir rekora imza attı.

Barcelona'nın U12 kız futbol takımı, 30 maçta 30 galibiyet alırken, tam 329 gol atıp, kalesinde sadece 26 gol gördü. Onların hemen arkasında yer alan Sporting ise sadece 66 gol sevinci yaşadı. İspanya Futbol Federasyonu, 16 yaş seviyesine kadar kız ve erkeklerin karışık olduğu takımlar kurmaya izin veriyor ve rekor kıran bu takımda erkekler de yer alıyor.

"ONLARIN YAŞINDA RAKİP BULMAK ZOR"
Takımın başında Barcelona efsanelerinden Andoni Zubizarreta'nın en küçük oğlu Markel Zubizarreta yer almakta...

Erkek takımlarıyla maçlara hazırlandıklarını söyleyen Zubizarreta, "Onların yaşında yeterli bir rakip bulmak zor. Biz de erkeklerle oynuyoruz. Bu yaş grubunda en zayıf takım bizdik. Şimdi ise yenilmesi zor bir takım oldu" ifadelerini kullanıyor.

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