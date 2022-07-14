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  4. Barcelona'dan Emre Demir paylaşımı geldi! ''Hoş geldin aslanım!''

Barcelona'dan Emre Demir paylaşımı geldi! ''Hoş geldin aslanım!''

14.07.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona, Kayserispor'dan kadrosuna kattığı genç yetenek Emre Demir için paylaşım yaptı. Sosyal medyada ilginç olarak nitelendirilen paylaşımda, "Hoş geldin Emre Demir, hoş geldin aslanım" ifadeleri kullanıldı. Aslanım ifadesinin kullanılması, taraftarlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Barcelona'dan Emre Demir paylaşımı geldi! ''Hoş geldin aslanım!''
Emre Demir

Emre Demir

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Kayserispor
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Barcelona, daha önce kadrosuna kattığı Emre Demir için bir paylaşım yaptı.

Katalan devinin Türkiye'deki resmi hesabından yapılan açıklamada, 17 yaşındaki futbolcunun fotoğrafı kullanıldı ve "Hoş geldin Emre Demir, hoş geldin aslanım" ifadeleri kullanıldı.

Barcelona'nın 2021 yılında kadrosuna kattığı Emre Demir, geçen sezonu Kayserispor'da geçirmişti. Barcelona, bu transfer için Kayserispor'a 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Barcelona, geçen sezon Emre Demir için şu açıklamayı yapmıştı:

"Barcelona B, Kayserispor'dan Emre Demir'i 2 milyon Euro bonservis bedeli + bonuslar karşılığında transfer etti. 2027'ye kadar anlaşmaya varılan oyuncu mevcut sezonu Türk ekibinde geçirecek. 17 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedeli 400 milyon Euro olarak belirlendi."


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Anahtar Kelimeler:
Emre Demir barcelona
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