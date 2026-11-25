Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra bonservisi elinde bulunan Mauro Icardi hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Alman devi Bayern Münih'in, hücum hattındaki sakatlıklar nedeniyle Arjantinli golcüyü geçici bir çözüm olarak değerlendirebileceği öne sürüldü.

BAYERN MÜNİH'TE SAKATLIK SIKINTISI

Bayern Münih, hücum hattında yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle alternatif arayışına girdi. Harry Kane'in 3-4 ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği, Ismael Saibari'nin ise ocak ayının sonlarına doğru takıma dönmesinin planlandığı belirtildi.

ICARDI İÇİN KISA VADELİ FORMÜL

Alman basınından Bild'in haberine göre Bayern Münih, yaşanan sakatlıklara rağmen ara transfer döneminde yüksek maliyetli bir hamle yapmak yerine sezonun geri kalanını kapsayacak kısa vadeli bir çözümü tercih edebilir.

Haberde, Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'nin de bu doğrultuda Bayern Münih için değerlendirilebilecek isimlerden biri olduğu ifade edildi.

"BONSERVİSİ YOK, TECRÜBELİ BİR GOLCÜ"

Bild'de Icardi'nin olası transferine ilişkin değerlendirmede, Arjantinli futbolcunun bonservisinin elinde bulunması ve tecrübesi öne çıkarıldı. Haberde, Icardi'nin Galatasaray'da son sezonunda yalnızca 12 maçta ilk 11'de görev almasına rağmen ligde 14 gol kaydettiği hatırlatıldı.

Ayrıca sezon sonuna kadar yapılacak kısa süreli bir anlaşmanın Bayern Münih açısından düşük riskli bir seçenek olabileceği vurgulandı.

CHOUPO-MOTING ÖRNEĞİ GÜNDEMDE

Bayern Münih, geçmişte benzer bir transfer stratejisini Eric Maxim Choupo-Moting ile uygulamıştı. Robert Lewandowski'nin alternatifi olarak kadroya katılan Kamerunlu golcü, başlangıçta geçici bir çözüm olarak düşünülse de gösterdiği performansla takımda kalıcı olmayı başarmıştı. Choupo-Moting, Alman ekibinde 2020-2024 yılları arasında forma giydi.

CHOUPO-MOTING YENİDEN ADAYLAR ARASINDA

Sky'ın haberine göre New York Red Bulls forması giyen ve sözleşmesi aralık ayında sona erecek 37 yaşındaki Choupo-Moting de Bayern Münih'in forvet adayları arasında bulunuyor. Alman ekibinin, Harry Kane'in yokluğunda eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katma ihtimalini değerlendirdiği aktarıldı.

ICARDI'NİN GALATASARAY RAKAMLARI

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla geçirdiği 4 sezonda toplam 134 karşılaşmada görev aldı. Arjantinli yıldız, bu süreçte 77 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.