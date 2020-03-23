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Barcelona'dan Galatasaray'a müjde! Alex Telles Geliyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.03.2020 16:54 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Brezilya Ligi ekibi Gremio'dan transfer ettiği Alex Telles, sarı kırmızılı takımda top koşturduktan sonra önce Inter'e kiralanmış ardından da Portekiz ekibi Porto'ya bonservisi ile gönderilmişti. Porto ile Galatasaray arasında yapılan sözleşmeye göre Aslan, bir sonraki satıştan yüzde 10 pay alacaktı. Katalan ekibi Barcelona, Porto'dan Alex Telles'e talip oldu.

Barcelona'dan Galatasaray'a müjde! Alex Telles Geliyor!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını liglerin ertelenmesine neden oldu. Takımlar da bu boşluğu fırsat bilerek gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başladı.

Katalan basınından Sport, Barcelona'nın yeni sezonda kadrosunda görmek istediği ismi duyurdu. İddiaya göre Barça, bir dönem Galatasaray forması da giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Alex Telles'i kadrosuna katmak istiyor. Porto ile olan sözleşmesi 2021 yılında dolacak olan Telles'in serbest kalma bedeli ise 40 milyon Euro. Bu transfer gerçekleşirse, Porto ile yapılan anlaşma gereği yüzde 10'luk pay Galatasaray'ın kasasına girecek.

Kariyerine Juventude takımında başlayan Telles, Inter ve Galatasaray'da top koşturduktan sonra 2016 yılında Portekiz'in yolunu tutmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray barcelona Alex Telles

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