SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Barcelona’dan Göztepe’ye 95. yıl kutlaması

Barcelona’dan Göztepe’ye 95. yıl kutlaması

İSPANYA HABERLERİ  | 14.06.2020 18:32 | Son Güncelleme

Barcelona Kulübü’nün Türkçe hesabı, yayınladığı paylaşımla Göztepe’nin kuruluşunun 95. yılını kutladı.

Barcelona’dan Göztepe’ye 95. yıl kutlaması

14 Haziran 1925 yılında kurulan Göztepe, bugün 95. yaşını kutluyor. İzmir’in köklü takımlarından Göztepe’nin 95. yaşı için birçok futbol kulübü sosyal medya hesaplarında kutlama paylaşımı yaptı. Aralarında Altınordu, Trabzonspor, Sakaryaspor ve Manisa Futbol Kulübü’nün yer aldığı kulüpler, sarı kırmızılı camiayı 95. yılından dolayı kutlama mesajı yayınladı. Ayrıca Konak Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de kulübün 95. yılı için tebrik mesajı yayınladı.

Barcelona, Göztepe’nin 95. yılını bu mesajla kutladı
Kutlama mesajları arasında en dikkat çeken paylaşım ise Barcelona Futbol Kulübü’nden geldi. Dünyaca ünlü İspanya temsilcisi, Türkiye için kullanılan resmi sosyal medya hesabından Göztepe’ye nice yaşlara dileklerinde bulundu. Barcelona yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Fuar Şehirleri Kupası’nın en başarılı ekibi Barcelona’dan bu turnuvada yarı finale çıkarak Türk futbolunda bir ilki başaran takımına; Nice yaşlara, Göz Göz Göztepe!"

640d3783-2555-4f0e-8edc-7b4e6b98be48

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Başak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşıma sert tepkiBaşak Demirtaş'la ilgili çirkin paylaşıma sert tepki
La Liga'da pes dedirten olay!La Liga'da pes dedirten olay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

Adalet Bakanı Gül'den 'Başak Demirtaş' açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den 'Başak Demirtaş' açıklaması

'Fenerbahçe 5 transfer yapmalı'

'Fenerbahçe 5 transfer yapmalı'

'Caner Erkin F.Bahçe'ye dönsün'

'Caner Erkin F.Bahçe'ye dönsün'

Beşiktaş ve G.Saray'ın eski oyuncusu vefat etti

Beşiktaş ve G.Saray'ın eski oyuncusu vefat etti

Bir futbolcu koronavirüse yakalandı

Bir futbolcu koronavirüse yakalandı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Resti çekti: Ya o gider ya da ben giderim!

Resti çekti: Ya o gider ya da ben giderim!

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Flaş sözler! "Onu öldüreceğiz"

Flaş sözler! "Onu öldüreceğiz"

Alvaro Morata hayranıyla evlendi

Alvaro Morata hayranıyla evlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barcelona’dan Göztepe’ye 95. yıl kutlaması

Barcelona’dan Göztepe’ye mesaj var

La Liga'da seyircisiz maçta sahaya seyirci daldı!

La Liga'da pes dedirten olay!

ÖZET | Leganes - Real Valladolid maç sonucu: 1-2

Enes Ünal attı, takımı kazandı

Mallorca 0-4 Barcelona (Maç Sonucu)

Mallorca 0-4 Barcelona (Maç Sonucu)

Sevilla'dan Fernando için "Derbilerin aslanı" paylaşımı

Sevilla'dan flaş Fernando paylaşımı! "Derbilerin aslanı"

ÖZET | Sevilla - Real Betis maç sonucu: 2-0

Endülüs derbisinde kazanan Sevilla

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.