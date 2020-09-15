Barcelona'dan heyecanlandıran 'Türk Bayrağı' paylaşımı!

Herkes Barcelona'nın son paylaşımını konuşuyor. Resmi Twitter hesaplarından yapılan paylaşımla Türk hayranlarını heyecanlandıran Katalanlar, kısa süre içinde gündemin ana maddesi oldu.
Yapılan paylaşım, transfer paylaşımı olarak nitelendirildi. Bu habere göre en güçlü aday Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü... Barcelona'nın milli yıldız ile ilgisi bilinirken devre arasında bu transferi yapacağı konuşuluyordu. Bu Twitter paylaşımının ardından Çağlar Söyüncü sesleri artık daha yüksek sesle anılmaya başladı.
Bu sezon Leicester City'de gösterdiği performansla dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcuya Barcelona talip oldu. Bir süre önce İngiliz ekibiyle temaslara başlayan Barcelona, Çağlar için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardı.Kulüplerin bonservis bedelinde anlaşması halinde; milli futbolcu, Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
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