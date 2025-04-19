Barcelona'dan inanılmaz geri dönüş! Şampiyonluğun habercisi gol...

La Liga’nın 32. haftasında Barcelona sahasında Celta Vigo ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 12. dakikada Ferran Torres ile 1-0 öne geçerken, konuk takım 15. dakikada Borja Iglesias ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İNANILMAZ GERİ DÖNÜŞ

İkinci yarıda Celta Vigo, 52 ve 62. dakikalarda yine Borja Iglesias’ın attığı gollerle skoru 3-1’e getirdi. Daha sonra maçı çevirmeye çalışan Barcelona 64. dakikada Dani Olmo ve 68. dakikada da Raphinha ile skoru 3-3’e getirdi. Barça 90+8. dakikada Raphinha’nın penaltıdan kaydettiği golle sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Barcalona bu sonuçla puanını 73’e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Celta Vigo ise 43 puanla 7. sırada kaldı.