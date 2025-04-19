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Barcelona'dan inanılmaz geri dönüş! Şampiyonluğun habercisi gol...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.04.2025 19:46
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Barcelona La Liga’nın 32. haftasında sahasında mücadele ettiği Celta Vigo’ya 3-1 geriye düştüğü maçta 4-3’lük skorla mağlup etti.

Barcelona'dan inanılmaz geri dönüş! Şampiyonluğun habercisi gol...

La Liga’nın 32. haftasında Barcelona sahasında Celta Vigo ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 12. dakikada Ferran Torres ile 1-0 öne geçerken, konuk takım 15. dakikada Borja Iglesias ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İNANILMAZ GERİ DÖNÜŞ

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İkinci yarıda Celta Vigo, 52 ve 62. dakikalarda yine Borja Iglesias’ın attığı gollerle skoru 3-1’e getirdi. Daha sonra maçı çevirmeye çalışan Barcelona 64. dakikada Dani Olmo ve 68. dakikada da Raphinha ile skoru 3-3’e getirdi. Barça 90+8. dakikada Raphinha’nın penaltıdan kaydettiği golle sahadan 4-3 galip ayrıldı.

Barcalona bu sonuçla puanını 73’e çıkardı ve liderliğini sürdürdü. Celta Vigo ise 43 puanla 7. sırada kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
barcelona
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