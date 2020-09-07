Barcelona'dan Lautaro Martinez için flaş teklif

Lionel Messi'nin takımda kalacağını açıklaması ile yeni sezonda daha iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapan Barcelona, Lautaro Martinez'in transferi için Inter'le pazarlıklarını sürdürüyor.

İspanya'nın önemli yayın organlarından Sport'un manşetinden verdiği habere göre Lautaro Martinez için 85 milyon euro bonservis bedeli isteyen Inter'e Barcelona yeni bir teklif yaptı. Barcelona'nın 65 milyon euroya ek olarak 1 oyuncuyu da bonservisiyle verebileceğini ilettiği haberde belirtildi.

Martinez'in sözleşmesinde 111 milyon euroluk serbest kalma maddesi olmasına rağmen oyuncunun şu anda bu para etmeyeceğini bilen Inter'in gelen bonservis bedeli ile flaş bir transfer yapabileceği de belirtildi.

Barcelona'da Luis Suarez'in ayrılacağı iddiaları dolaşırken Lautaro'nun hücum hattından Messi ile birlikte iyi bir ikili olacağına inanılıyor. Lautaro Martinez bu sezon tüm kulvarlarda 49 maçta kendini gösterirken 21 gol 5 asistle takımına katkı sağlamıştı. (Sporx)

