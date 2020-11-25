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Barcelona'dan Lionel Messi'ye ilginç sözleşme: Hayat boyu!

İSPANYA HABERLERİ  | 25.11.2020 19:15 | Son Güncelleme

Barcelona Lionel Messi'yi elinden kaçırmamak için ilginç bir yönteme başvurdu. Ancak teklif, şu anki geçici yönetimden değil, bir başkan adayından geldi.

Barcelona'dan Lionel Messi'ye ilginç sözleşme: Hayat boyu!

Barcelona'nın Ağustos ayında Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 8-2 kaybetmesinden sonra Katalan kulübü karışmış ve Lionel Messi ilk kez yüksek sesle ayrılmak istediğini dile getirmeye başlamıştı. Daha sonra istifa eden dönemin başkanı Josep Bartomeu ve Messi arasında ciddi gerginlikler olmuş, yeni teknik direktör ve kulübün eski futbolcusu Koeman da Messi'ye "Artık eski devir bitti" mesajı vermişti.

Messi daha sonra kulüpte kalarak, hayatını geçirdiği kulübe dava açmayacağını belirtmiş ama moralinin bir hayli bozuk olduğunu da saklamamıştı. Kulüp ile Messi arasındaki buzlar ise erimeye başladı gibi... Son dönemde adı ciddi şekilde Manchester City'le anılan Arjantinli yıldız için Barça harekete geçti, ancak hamle bir başkan adayından geldi.

ÖMÜR BOYU SÖZLEŞME

BBC'ye konuşan başkanlık adaylarından Victor Font, Lionel Messi'ye ömür boyu kulüpte görev alması için teklif sunacak. Taraftarların bu konuda ne kadar hassas oldupunu bilen başkan adayı, "Messi yazın ayrılmak istiyordu evet. Ancak ona iyi bir proje sunarsanız kalır. Kalacaktır. Onu sadece biz ikna edebiliriz. 13 yaşından beri bu kulüpte... Futbolu bıraktıktan sonra da saha dışında bizimle çalışmasını istiyoruz" dedi.

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