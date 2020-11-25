Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard'da değişim sinyali!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, Hollanda Eredivisie'nin 9.haftasında evinde Feyenoord'a 3-1 kaybetti. Bu sezon oynadığı dokuz maçta da kazanamayan ve teknik direktör Hofland ile yollarını ayıran Sittard takımında bu değişim de etkisini göstermedi.
Edinilen bilgiye göre yönetim kurulu ile ufak bir toplantı yapan Acun Ilıcalı'nın kulüpte memnun olmadığı yöneticileri görevden alacağı ve devre arasına kadar takımı revize edeceği ileri sürüldü. Ligin 9. haftası tamamlanırken 6 mağlubiyet, 3 beraberliği bulunan Fortuna Sittard ligin son sırasında yer alıyor.
Galatasaray'da beklenmedik ayrılık!
Falcalo'nun tedavisine devam edildi
Fenerbahçe'den 4 transfer
F.Bahçe'de Samatta ile özel görüşme
Trabzonspor'da Avcı etkisi
F.Bahçe - Beşiktaş derbisine sürpriz hakem
Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
Eleştirilerin odağındaki adam; Sörloth...
Juventus'tan Merih Demiral ve Ronaldo kararı!
Yıldız isim Fenerbahçe'ye bileniyor!
Vitor Hugo Trabzonspor'a ilaç oldu
Milan'da Ibrahimoviç şoku!
Okuyucu Yorumları 0 yorum