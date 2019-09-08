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Barcelona'dan Messi'ye ömür boyu sözleşme

İSPANYA HABERLERİ  | 08.09.2019 18:11 | Son Güncelleme

Barcelona Kulübü sözleşmesinde her sezon sonunda serbest kalabileceğine dair madde olan Lionel Messi'ye ömür boyu kontrat önermeye karar verdi.

Barcelona'dan Messi'ye ömür boyu sözleşme

Barcelona Başkanı Josep Bartomeu'nun Lionel Messi'nin kontratında yer alan özel bir maddeyi açıklaması gündem yarattı. Bartomeu, Arjantinli yıldızın 2021'de bitecek olan sözleşmesinde yer alan maddeyle her sezon sonunda serbest kalabileceğini itiraf etmişti.

ÖMÜR BOYU SÖZLEŞME
El Mundo Deportivo'nun haberine göre, Katalan Kulübü, Messi'ye yeni bir sözleşme önermek istiyor. 32 yaşındaki yıldızı ömür boyu takımda kalmasını isteyen Barça'nın yeni sözleşmede bir bitiş tarihi yer almayacak.

Barcelona CEO'su Grascar Grau, "Messi'nin geleceğini konuşmak için acele etmiyoruz. Kendisi Barça'ya olan sadakatini defalarca kanıtladı" cümleleriyle kulübün isteğini ortaya koymuştu.

Takımıyla sayısız başarılar elde eden Lionel Messi, profesyonel futbola adım attığı Barcelona haricinde bir kulübün formasını giymedi.

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Anahtar Kelimeler:
lionel messi barcelona

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