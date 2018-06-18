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Barcelona'dan Milinkovic'e 110 milyon Euro

İSPANYA HABERLERİ  | 18.06.2018 20:48 | Son Güncelleme

Lazio'nun 23 yaşındaki genç yıldızı Sergej Milinkovic, bu kez de Barcelona'nın radarına girdi. Barça, Milinkovic için İtalyan ekibine 110 milyon Euro'luk teklifi yapmaya hazırlanıyor.

Barcelona'dan Milinkovic'e 110 milyon Euro

Daha önce Real Madrid, Juventus ve Manchester United gibi devlerin ilgilendiği öğrenilen Sergej Milinkovic için Barcelona'nın devreye girdiği belirtildi.

2018 Dünya Kupası'nda ülkesi Sırbistan ile birlikte mücadele eden Milinkovic'in İtalyan ekibi Lazio ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da Katalan ekibi Sırp oyuncu için kulübü ile temasa geçmeye hazırlanıyor. Milinkovic için İtalyan ekibine 110 milyon Euro değerinde bonservis teklifi yapmaya hazırlanan Barcelona, Sırp oyuncuyu Nou Camp'ta görmek istiyor.

12 GOL 4 ASİST
Geçtiğimiz sezon Serie A'da çıktığı 35 karşılaşmada takımına 12 gol 4 asistlik katkıda bulunan Milinkovic, sergilediği performansla büyük kulüplerin dikkatini çekerken, Dünya Kupası'nda ise ülkesi Sırbistan ile E Grubu'nda mücadele ediyor. Kosta Rika'yı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kalan Sırp oyuncu, Dünya Kupası'na konsantre olduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Sergej Milinkovic barcelona lazio

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